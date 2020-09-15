7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Nas Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Bu sure genelde Felak Suresi ile birlikte okunur. İki sureye ''iki koruyucu'' anlamına gelen ''Muavvizeteyn'' denmektedir. Nas ve Felak Suresini okuyanlar, Allah'a sığınarak cinlerden korunur.

Nas Suresi ve Anlamı

1- Nas Suresi ve Arapçası:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

2- Nas Suresi ve Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- De ki, insanların Rabbine sığınırım

2- İnsanların Melikine / yöneticisine / mutlak hakimine

3- İnsanların ilahına

4- O sinsi / aldatıcı şeytanın şerrinden

5- O ki insanların göğüslerine kötü düşünceler / vesveseler fısıldar

6- Hem insanlardan hem de cinlerden olan tüm vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.

3- Nas Suresi ve Anlamı:

Allah Teala, Kuran'ı Kerimde insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yarattığını bildirir. İnsanlar, gözlerindeki perdeden ötürü cinleri göremez. Onların da insanlar gibi takva sahibi olup haramdan sakınanları ve günahkar olanları vardır. Günahkar olan cinler, insanların bazı zamanlar endişe, korku ve kaygı hissetmelerine neden olabilir. Bu tür hislerin genel adı vesvesedir. Vesvese aynı zamanda kuruntu ve kuşku demektir. Kaynağı belli olmayan, gizli sesler manasına da gelir.

Her Müslüman şeytanın ve cinlerin vesvesesine maruz kalabilir. Şeytan tarafından fısıldanan vesveselerin amacı müminleri korkutmak ve ibadet etmelerine engel olmaktır. Müslümanlar böyle anlarda Allah'a sığınmalı ve Nas ve Felak surelerini okuyarak sıkıntılarından, korkularından kurtulmalıdır. Şeytan, Allah'ın huzurundan kovulurken kıyamet gününe kadar zaman istemiş, o vakte kadar insanları yoldan çıkaracağını, saptıracağını söylemiştir. Bunu bazen nefsin isteklerini arttırarak bazen de insanların kuruntulara kapılmasına neden olarak yaparak. Kuruntu, gerçekte var olmayan bir şeyi var sanmaktır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler içinse kaygılanacak, endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Onlar Kuran'da sırat-ı müstakim olarak geçen doğru yol üzerinde yürür ve Allah'a ibadet eder.

Ancak hem kötü cinler hem de şeytan, insanların zayıflık anlarını kollar. Bu anlarda onların içine korku salarak, dinlerini yaşamalarına, günlük ibadetlerini yapmalarına engel olmaya çalışırlar. Nas - Felak Suresini okuyanlar ise kısa bir sürede vesveselerden kurtulur. Surenin ilk ayetinde belirtildiği üzere, korku anlarında Allah'a sığınmalı, sadece ondan yardım ve inayet dilemeliyiz.

Allah'ın sıfatlarından biri de Melik'tir. Melik, kainatın tek sahibi, mutlak gücü ve kudreti elinde bulunduran anlamına gelir. Allah'tan habersiz hiçbir şey gerçekleşmez. Tüm insanlar onun gözetimi altındadır. O aynı zamanda sonsuz merhamet sahibidir. Bir ayette ''Allah, yükünüzü hafifletmek istiyor, çünkü insan çok güçsüz yaratılmıştır'' yazar. İnsan, vesvese ve kuruntulara kapıldığı anda daha da güçsüzleşir. Ancak fazileti çok olan Nas Suresini okuyarak, Allah'a sığınır.

Surenin son ayetinde sadece cinlerin değil insanların da vesvese verdiği bildirilir. Dini inkar eden müşrikler ve kafirler, takva sahibi Müslümanları, din yolundan döndürmeye çalışırlar. Bunu yaparken de onlara vesvese verirler. İnsanların hesap gününde diriltileceğine inanmayan bu kişiler, peygamberleri ve Kuran'ı da yalanlar. Furkan Suresinin 63. ayetinin sonu şöyledir: ''Cahiller, laf attıkları zaman, Rahman'ın has kulları selam der ve geçer.''

Hem kötü kalpli insanlardan hem de şeytanın vesveselerinden uzak durmak için Nas ve Felak surelerini günlük ibadetlerimizde sık sık okumalıyız.