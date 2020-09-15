7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri konu anlatımı

Melekler tüm Müslümanların varlığını bildiği, ancak duyu organları ile algılayamadığı varlıklardır. 7. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin soyut kavramları anlama düzeyi geliştiği için bu sınıf düzeyinde meleklere iman konusu ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri

Melekler; beş duyu organımızla algılayamayacağımız varlıklardır. Allah’u- Teala melekleri insanlara direkt olarak göstermez. Peygamberler zaman zaman bazı meleklerle karşılaşmış, onlarla iletişim kurmuşlardır. Bu sebeple melekler ancak Allah'ın istediği durumlarda ve şekillerde kişilere görünmektedir. Melekler Allah’ü -Teala'nın ayet ve hadislerin de geçen varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiş olan meleklerin varlığına ve özelliklerine dair bilgiler bulunmaktadır.

Meleklerin Özellikleri

- Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.

- Yeme içme uyuma evlenme gibi ihtiyaçları bulunmaz.

- Melekler sürekli olarak Allah-u Teâlâ'ya itaat ve ibadet halinde bulunurlar.

- Melekler her zaman iyidir kötülüğü isteme ve bilme iradeleri yoktur.

- Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için bulunurlar.

- Meleklerin erkeklik ve dişilik özellikleri bulunmaz.

- Meleklerin ikişer üçer dörder kanatları bulunmaktadır.

Bilinen Melekler

Bazı meleklerin ismi ve özellikleri bilinmektedir. Bu melekler Kur'an-ı Kerim'de de geçer. 4 büyük melek olarak adlandırılan bu melekler; Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail melekleridir.

Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli olan melektir.

Azrail: Eceli gelen kişilerin canını almakla vazifeli olan melektir.

Mikail: yağmur kar gibi doğa olaylarını yürütmekle görevli olan melektir.

İsrafil: kıyamet günü vakit geldiğinde ve yeniden diriliş zamanında sura üflemekle görevli olan melektir. Bu dört büyük meleğin dışında isimleri ve görevleri bildiğiniz başka melekler de bulunur. Kiramen- katibin melekleri: kişilerin sağ ve sol olduğu olduğu bilinen yine kişilerin günah ve sevaplarını yazan meleklerdir.

Münker Nekir melekler:i Kişi öldükten sonra mezarda kişiyi sorgulayan melektir. Hafaza Melekleri ise koruyucu melekler olarak bilinmektedir.

Melekler iyilik ve güzelliğin sembolü olan varlıklardır. Her zaman insanları ile yönlendirmeye güzel davranışlara yönelttiler sürekli dua ederler meleklere inancı olan insan sürekli yaptıklarının yazıldığını bildiği için davranışlarına dikkat eder.

Cin Ve Şeytan

Gözle görülemeyen ancak Kur'an-ı Kerim'de varlığından bahsedilen diğer varlıklar ise cin ve şeytandır. Cinler insan gibi iradeli varlıklardır. Bu sebeple Allah'a inanmak ve onun emirlerini yerine getirmekle görevli olan varlıklardır. Cinlerde tıpkı insanlar gibi hesaba çekileceklerdir. Şeytan da cinlerden olup ateşten yaratılan varlıklar arasında yer alır. Şeytanda akıllı ve iradeli bir varlıktır.

İlk insan Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratan Allah’ü- Teala bütün meleklerin ve şeytanın Hz. Adem'e secde etmesini istemiştir. Melekler Hz. Adem'e secde ettikten sonra yalnız şeytan kibirlenerek bu emri yerine getirmemiştir. Bu sebeple Allah’ü- Teala şeytanı huzurundan konmuştur. Şeytan insanlara kötülük edip onları Allah'ın yolundan ayırmak üzere insanların kalplerine vesvese vereceğine ve günah işlemeye teşvik edeceğine dair Allah'a Söz vermiştir. Cinlerin varlığı Kur'an'da açıkça belirtilen bir durumdur. Cinlerin varlığına dair ayet ve hadisler bulunmaktadır.

Cinlerin Özellikleri

- Cinler bilinçli ve iradeli varlıklardır.

- Ateşten yaratılmıştır.

- Cinler geleceği ve gaybı bilemez.

- Yaratılış amaçları Allah'a kulluk etmektir.

- Cinlerin de insanlar gibi inanan ve inkar edenleri bulunmaktadır.