7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Salih konu anlatımı

Hz. Salih'in (a.s) Kur'an-ı Kerim'de 8 defa ismi geçer. Semud kavmine gönderilen bir peygamberdir. Bu kavim dağları oyarak güzel evler inşa eden bir kavim idi.

Hz. Salih Hayatı

Salih Peygamber Hz. Adem'in (a.s) 19. kuşaktan torunu olmaktadır. Hz. Salih (a.s) kavmin içinden yetişen bir peygamberdi. Salih Peygamber geçimini ticaret ile sağlardı. El işi eşyalar yapar ve bu eşyaları satarak geçimini sürdürürdü. Hz. Salih (a.s) saygı duyulması gereken bir kişiydi. Semud kavmi onu saygılı olması ve dürüstlüğü sebebi ile oldukça fazla severdi. Gelecekte Hz. Salih'den (a.s) umutları oldukça fazlaydı. Hatta ilerde kendilerine hükümdar olacağını bile düşünmekteydiler.

Fakat daha sonra Allah (c.c.) Hz Salih'e (a.s) peygamberlik görevini bahşetmiştir. Kayaları ve dağları oyarak ihtişamlı ve gösterişli evler yapan Semud kavmi bir süre sonra böbürlenmeye ve putlara tapmaya başladılar. Salih Peygamber kavmini doğru yola davet etti. Bunun üzerine Semud kavmi ondan bir mucize göstermesini istediler.

Allah (c.c.) Semud kavmine mucize olarak deve göndermiştir. Deve kayaların içerisinden gelerek Allah'a tesbih etmeye başlamıştır. Deve sürekli süt vermeye başladı. Devenin sütünü içenler ise bin bir şifaya kavuşuyorlardı. Semud kavmi daha sonra mucize olarak gönderilen Salih Peygamberin devesini öldürdü.

Salih Peygamber kavmini her ne kadar hidayete davet etse de bu azgın kavim hiç bir zaman yola gelmedi. Bu sebeple de korkunç bir zelzele ve gelen ses ile yok oldular.

Hz. Salih (a.s) kendisine inanan 120 civarı kişi ile Mekke'ye göç etmiştir. Kabrinin de burada olduğu söylenmektedir. Başka bir rivayete göre ise Salih Peygamber ölümüne kadar Filistin'de Remle civarlarında yaşadığı söylenmiştir.

Salih Peygamberin gönderildiği Semud kavmi azgınlıkları yüzünden helak olması dillere destan olan bir kavimdir. Kur'an-ı KErim'de bu kavimden ibadet etmemeleri ve pek çok azgınlıklar göstermeleri sebebi ile nasıl helak oldukları ibretlik bir şekilde anlatılmaktadır.

Semud kavmi Hz. Nuh'un (a.s) oğlu olan Sam'in neslinden geldiği bilinmektedir. Hz. Hud öldükten sonra Sam'in torunları Şam ve Hicaz arasında bulunan Hicr bölgesine yerleşmişlerdir. Sonraları buradan da ayrılarak Ad bölgesine gittikleri bilinmektedir. Semud'un torunları zamanla çoğalığ genişleyerek bir kavim halini aldılar.

Semud kavmi, Ad kavmi gibi pek çok nimetlere ve zenginliklere sahip oldular. Ne var ki onlarda Ad kavmi gibi bir gaflet ve delalet içerisine düştüler. Ad kavmine gelen helakın sağlam evler yapmadıkları için olduğunu düşünmeye başladılar. Evlerini dağların ve kayaların içerisine oyarak her türlü doğa olayından korunabileceklerini düşündüler.

Pek çok köşk ve saray yaptılar. Kayalara yeni şekiller verdiler. Tevhid'i unutarak Allah'a şirk koşmaya başladılar. Putlar yaparak bu putlara tapmaya başladılar.

Semud kavmine Cenda reislik yapıyordu. Ad kavminin helak olmasından ders almayan Semud kavmi Cenda'dan oldukça gösterişli bir put yapmasını istediler. Canda bu durumdan oldukça memnun oldu. Dağa çıktılar ve oldukça büyük bir kayayı oymaya başladılar. Bu kayaya çeşitli hayvanların şekillerini verdiler. Altın ve gümüşten ziynet eşyaları ile donattılar. Putun yapımı bittikten sonra da bu puta secde ettiler.

Hz. Salih (a.s) 40 yaşına geldiğinde Hz. Cebrail kendisine peygamberliği müjdelemiştir. Salih Peygamber ilk başlarda çekindi. Daha sonra Hz. Cebrail kavmini tevhide davet etmesini söyledi. Bunun üzerine Hz. Salih ilk önce Cenda'ya giderek tevhide davet etti. Diğer peygamberlerde olduğu gibi bu tevhide çok az kişi kabul etti. Semud kavmi kendinden önce helak edilen kavimlerden ibret almamaları sebebi ile kendileri de helak oldu.