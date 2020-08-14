Hz. Muhammed'in insani yönünü bilmek ve örnek almak her Müslüman için gereklidir. Böylece yanlış davranışlarımızı düzeltir ve Allah katında çok daha hayırlı bir kul olabiliriz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed'in İnsani Yönü - Konu Anlatımı

1- Kanaatkar Olması:

Hz. Muhammed her zaman için azla yetinmesini bilen ve sade yaşamasını bilen bir insan oldu. Çoğu zaman orucunu bir bardak su ve hurma ile açacak kadar kanaatkar biriydi. Uzun yıllar boyunca ticaret ile uğraşmasına rağmen dünya malına asla tamah etmemiştir. İmkanı olmasına rağmen fakir bir yaşam sürmüş ve çevresindekilere de dünya malına sırt çevirmelerini öğütlemiştir.

2- Sabırlı Olması:

Hz. Muhammed'in en belirgin insani yönlerinden bir diğeri sabırlı olmasıdır. Hiçbir şey için acele etmez, doğru zamanı beklerdi. İbadetlerinde de çok sabırlı davranır, bazen üç gün üst üste oruç tutardı. Peygamberliğini ilan ettikten sonra birçok zulme maruz kalmış ve her birine sabırla göğüs germiştir.

3- Hoşgörülü Olması:

Peygamberimiz son derece hoşgörülü bir insandı. Hayatı boyunca barışı esas aldı. Sadece Müslümanlara karşı değil Hristiyanlara ve Yahudilere karşı da hoşgörülü bir tutum içerisinde oldu. İnsanları milletlerine ve ten renklerine göre değil karakterlerine ve amellerine göre değerlendirdi Bunun içindir ki kölesi Bilal-i Habeşi'yi azat etti ve ilk ezanı ona okutturdu. Asla zengin - fakir ayrımı yapmaz ve elinden geldiğince fakirlere yardım ederdi.

4- Çocukları Çok Sevmesi:

Hz. Muhammed başta kendi çocukları ve torunları olmak üzere çocukları çok severdi. Her zaman onlarla şakalaşır ve çeşitli oyunlarla oynardı.

5- Hayvanları Çok Sevmesi:

En önemli insani yönlerinden bir diğeri de hayvanları çok sevmesidir. Bir rivayete göre Uhud seferinde iken karşılarına bir kedi çıkmış ve o kediyi sahiplenmiştir. Kedinin adını sevgi duyulan, itibar edilen anlamlarına gelen Müezza koymuştur. Başka bir rivayete göre Müezza Hz. Muhammed'in giysinin ucunda uyuyakalmıştır. Kediyi uyandırmaya kıyamayan peygamberimiz giysinin ucunu kesmiştir.

6- Alçak Gönüllü Olması:

Peygamberimiz alçak gönüllü ve mütevazı bir insandı. Biri ona seslendiği zaman başını çevirmekle yetinmez, seslenen kişiye gövdesiyle dönerdi. Konuşan kim olursa olsun lafını kesmez, sonuna kadar dinlerdi. Kendisiyle asla övünmez, övünen kişileri de ikaz ederdi.

7- Dürüst Olması:

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmeden önce Mekkeliler tarafından Muhammed-ul Emin adıyla çağrılırdı. Kendisinden emin olunan, güven duyulan manalarına gelen bu sıfat, peygamberimizin hayatı boyunca taşıdığı en önemli kişilik özelliklerinden bir diğeridir. Yalanı ve yalancıları hiç sevmeyen peygamberimiz, Oruç tutan insanların yemekten önce yalan söylemesi bırakmaları gerektiğini ifade etmiştir.

8- Yardımsever Olması:

Hem Mekke'de hem de Medine'de muhtaç ve fakir kişilere yardım eli uzatırdı. Sık sık hasta ve yaşlı kişileri ziyaret eder ve onların ihtiyaçlarını karşılardı. Müminlere de yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütleyen peygamberimiz bu yönüyle de örnek bir kişilikti.

9- Temiz Olması:

Peygamberimiz kıyafet ve beden temizliğine son derece özen gösterirdi. Dişlerini misvak ile temizler, her zaman misk ve amber sürünürdü. İslam'ın temel şartlarından biri olan temizlik, Hz. Muhammed'in hayatında dikkat ettiği en önemli konulardan biriydi.

Hz. Muhammed'in diğer insani yönleri arasında, cömert, güler yüzlü, saygılı ve çalışkan olması sıralanabilir.