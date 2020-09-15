7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. İsmail konu anlatımı

Hz. İsmail Babası da peygamber olan bir peygamberdir. Hz. İsmail'in babası Hazreti İbrahim annesi Hacer'dir. İsmail isminin manası Allah'a itaat eden anlamına gelmektedir. Hz. İsmail başından çok büyük bir imtihan geçmiş peygamberlerden biridir. Peygamberlerin özellikleri arasında bulunan sabır ve itaat etmek Hz. İbrahim'in ismi ile ve kişiliği ile bağlantılı bir özelliktir.

Hz İsmail Konu Anlatımı

Hz. İsmail 7. Sınıf düzeyinde Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi içerisinde birçok konu öğrenirken aynı zamanda peygamberlerin hayatı ile ilgili de detaylar öğrenilmektedir. Peygamberlerin hayatının öğrenilmesi öğrenciler için oldukça önemlidir. Çünkü peygamberlerin hayatından öğrenciler kıssadan hisseler çıkarılarak hayatlarına öğrendikleri ile ilgili bilgileri adapte eder. Böylece hayatları çok daha erdemli ve ahlaklı geçebilir.

Hz. İsmail Kıssası Nedir?

Hz. İsmail peygamber olan Hz İbrahim'in oğludur. Allah'a itaat eden mânâsına gelen Hz. İsmail'in isminin anlamı karakteri ile de birleştirilmiş bir özelliğe sahiptir. Hz. İsmail'in annesi Hacer'dir. Allahu Teala Hz. İbrahim'den bir kurban istediğinde Hz. İbrahim de Allah'ın eemrine uymuş ve en sevdiği varlığını oğlunu Allahu Teala ya kurban kurban etmek istemiştir. Bu durumu oğlu İsmail'i açıkladığında Hz. İsmail de Allah'ın emrine uymuş ve kurban olmayı kabul etmiştir. Allahu Teala bunun üzerine ödül olarak onlara kurbanlık hayvanlar göndermiştir. Hz. İsmail'in Allah'ın kurbanı anlamına gelen ‘Zebihatullah’ da denmektedir.

Hz. İsmail Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden biridir. Tüm peygamberler gibi sözünde duran halkına namazı ve zekatı Emreden peygamber olan Hz. İsmail Kur'an'da da en önemli özellikleri sıralanmaktadır. Birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsmail'in adı geçer.

İslamiyet'ten önce gelen bir peygamber olduğu için Tevhid inanışına Yani Allah'ın birliğine inanır. Hz. İsmail hayatı boyunca Tevhid inancını halkını anlatmakla geçirmiş ve Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmiş bir peygamberdir. Hz. İsmail'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok iyi ok atması ve attığını vurmasıdır. Özellikle 7. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olarak soyut ve somut kavramlara ayırt etmesinden dolayı peygamberlerin hayatından örnekler vermek oldukça önemlidir. Böylece daha erdemli daha sabırlı insanlar olmaları yolunda peygamberlerin hayatı öğrencilere rehber olacaktır.

Hz. İbrahim'in İmtihanları

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri olan Hz. İsmail özellikleri bakımından da herkese örnek olacak bir peygamberdir. Hayatı boyunca tüm halkına Allah inancını anlatmak için çalışmış bir peygamber olan Hz. İsmail babasının yolundan gitmiş hak yolunda yürümüştür. Hz. İsmail Kur'an-ı Kerim'de 12 farklı yerde geçmektedir. Bu ayetlerde Hz. İsmail'in farklı özelliklerinden bahsedilir. Hz. İsmail'in en bilinen kıssaları zemzem suyu ve kurban konusudur.

Hz İbrahim Mekke’ye Hz. İsmail daha bebekken hicret etmiş bu sırada Allah’u Teala tarafından Hz. İbrahim'in Hz İsmail ve Hacer’i orada bırakarak geri dönmesi emredilmiştir. Hz. İsmail ve annesi açlık ve susuzlukla mücadele ederken annesi yiyecekler içecek bir şeyler aramak için koşturmuştur.

Döndüğünde İsmail'in ayaklarının vurduğu yerde su olduğunu gören Hz. Hacer bu suya Zemzem adını vermiştir.

Hz. İsmail’in diğer kıssası ise; Hz. İsmail çocukluk dönemindeyken Hz. İbrahim bir gün onu Allah için kurban etmesi için vahiy gelmiştir. Hz. İbrahim de bu emri yerine getireceği sırada elindeki bıçak keskinliğini kaybetmiştir. Allah’u Teala Hz. İbrahim'e ve İsmail'e bu konuyu bir imtihan olarak göndermiştir. Hz İbrahim'e Hz. İsmail yerine bir koç gönderilmiştir ve o günden sonra kurbanlık hayvanlar Allahu Teâlâ'ya kurban edilmiştir.