7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hac İbadeti konu anlatımı

İslam dininin önemli şartlarından bir tanesi de hac vazifesidir. Maddi durumu iyi olan kişiler için farz kılınan ibadetlerden bir tanesidir. Bu sebeple zekat verecek düzeyde olan ve aklı yerinde olan 18 yaşını geçmiş tüm Müslümanlara Hac farzdır.

7.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Hac Konusu Kavramlar

Kabe: yeryüzünde Allahu Teala için yapılan ilk mabet Kabe’dir. Kabe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Allah'ın emri ile inşa edilmiştir. İnşaası bitince Hz. İbrahim ve Hz. İsmail birlikte tavaf yapmış ve insanları Kabe'ye davet etmiştir. Hicret'in ikinci yılından itibaren namaz kılmak için kıblemiz Kabe olmuştur.

Mescid-i haram: Kabe'nin çevresi daire şeklinde çevrelenmiştir. Bu alana Mescid-i Haram denir. Zemzem suyu bir mescidin içinde yer almaktadır.

İhram: hacıların giydiği beyaz dikişsiz giysiye ihram adı verilir. İhram'da saç sakal kesmek ve tırnak kesmek yasaktır.

Tavaf: Kabe'nin Güneydoğu köşesinde yer alan Hacer-ül Esved taşının iddiasından başlayarak Kabe'nin etrafında 7 defa dönmeye tavaf denir. Tavaf haccın farzları içerisinde yer almaktadır.

Şavt: tavaf ibadeti yapılırken her bir dönüşe Kabe etrafında yapılan her bir dönüşe şavt adı verilir.

Say: Mekke ve Mekke'de yer alan Safa Merve tepeleri arasında hızlı bir şekilde 7 defa gidip gelerek yapılan ibadet saydır. Say ibadetine Safa tepesinden başlanır.

Haccın Yapılışı

Hac İslam dininin farz ibadetlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Haccın yapılışı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasındadır. 7. Sınıf öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğreneceği konulardan bir tanesi de Hac ibadetini nasıl yapılacağı ile ilgilidir.

Hac Nasıl Yapılır?

Mikat sınırında yıkanılır. Abdest alınır ve ihrama girilir. Daha sonra Kabe'nin etrafında Hacer-ül Esved’den başlayarak tavaf yapılır. Safa Merve tepeleri arasında Say ibadeti yerine getirilir. Kurban Bayramı Arefesi’nde öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır. Aynı gün güneş batınca Müzdelife’ye gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirilerek kılınır. Bayram sabahına kadar müzdelife vakfesi yapılır.

Vakfe haccın farzları arasında bulunan bir ibadettir. Bayramın 1. Günü Mina'da şeytan taşlanır daha sonra kurban kesilir. Kurban kesildikten sonra burada tıraş olarak ihramdan çıkılır. Daha sonra farz olan ziyaret tavafı Kabe'de yapılır. Hac görevini bu şekilde yerine getirmiş olan kişiler Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi tekrar tavaf ederler. Bu tavafa Veda tavafı adı verilir.

Umre İbadeti

Umre ibadeti farz olmayan bir ibadettir. Yine Kabe'nin ziyaret edilmesi ve burada ibadetler yapılmasıdır. Umre ibadeti sünnettir. Umre ibadetinin amacı dil, din, ırk, zenginlik, fakirlik ayırt etmekten herkesin aynı kıyafetleri giydiği bir ortamda Allah’u Teala ile arasında hiç kimse olmadan ona dua etmektir. Bu sebeple farz olan Haccın dışında Umrede yapılarak Allahu Teala ya şükür sumak mümkündür.

Hac Ve Umre Arasında Farklar

Hac ibadeti, Umre ibadeti ise sünnet olan bir ibadettir.

Haccın Belli bir zamanı vardır. Umre hac dışında herhangi bir dönemde yapılabilir.

Hac bir yıl içinde ancak 1 defa yapılabilir. Kurban bayramına denk gelmesi gerekir. Umre ise daha fazla kez yapılabilir.

Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve say ibadeti yerine getirilir. Umre'de kurban kesme vakfe ve Şeytan taşlama ibadetleri yoktur.