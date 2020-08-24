7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Güzel Ahlak konu anlatımı

Peygamberimiz Hz. Muhammed, güzel ahlak konusunda örnek almamız gereken ilk insandır. İlk Müslümanlardan olan halife ve sahabeler de davranışları ve tutumlarıyla müminlere yol göstermiştir. Sık sık Kuran-ı Kerim okumalı ve güzel ahlaka yakışır biçimde davranmalıyız.

Güzel Ahlak

Hz. Muhammed, kendisine yöneltilen ''kime Müslüman denir'' sorusuna ''elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişi'' diye yanıt vermiştir. Dil, konuşmamızı, diğer insanlarla iletişimimizi ve dürüst olup olmadığımızı belirler. El ise hayırlı işler yapıp yapmadığımızı vurgulamak için söylenmiştir. Güzel ahlaklı olmanın ilk şartı dürüst olmaktır. Yalan söylemek, birini kandırmaya, aldatmaya çalışmaktır ve bu bir müminin asla yapmayacağı şeylerin başında gelir. Her zaman dürüstlüğümüzle ön plana çıkmalı ve insanların bize güven duymasını sağlamalıyız.

Konuşmalarımızda dürüstlük kadar saygıyı da elden bırakmamalıyız. Başkalarına isim takmak, onları küçük düşürücü sözler sarf etmek ve isim takmak güzel değil çirkin ahlaka örnektir. Kuran'ı Kerim'in 104. suresi olan Humeze suresinde insanları arkadan çekiştirenler ve kaş göz işareti yaparak alay eden kimseler ikaz edilmektedir. Büyüklerimiz bizimle konuşurken sözlerini kesmemeli, başka bir şeyle ilgilenmemeliyiz. Bize soru sorulduğu zamanda cevap vermeli ve her zaman nazik olmalıyız.

Güler yüzlü olmak da güzel ahlaklı olmanın temel şartlarından biridir. Dinimize göre insanların birbirine güler yüz göstermesi bir iyilik ve bir ikramdır. Peygamberimiz ise yoksula verecek bir şeyi olmayanlar onlara en azından güler yüzlü olması gerektiğini belirtmiştir. Yolda karşılaştığımız bir fakire gülümseyip selam vermek dahi sadakadır. Aynı zamanda çevremizdeki insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Güler yüzlü ve yardımsever olmak, güzel ahlakın ayrılmaz iki parçasıdır.

Bir mümin her zaman için içinde yaşadığı toplumun huzuru için çalışmalı. Miskinlik ve tembellik dinimizin hoş görmediği en büyük günahlardan biridir. ''Bir kişinin bir günü bir gününe eşitse o kişi ziyandadır'' hadisi bize yol gösterici olmaktadır. Her gün en az yeni bir şey öğrenmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda çok fazla vakit geçirmemeliyiz. Bunların yerine bol bol kitap okumalı, merak ettiğimiz konularda araştırmalar yapmalıyız. Peygamberimizin günlük dualarından biri ''Allah'ım sen ilmimi arttır' duasıdır.

Cömertlik, güzel ahlaklı kişilerde ortak görülen özelliklerden bir diğeridir. Müslüman bir kişi zengin de fakir de olsa, elindekini kendisinden daha muhtaç olan kişilerle paylaşır. Bunu yaparken de hiçbir karşılık beklemez. Allah'ın yaptıklarımızdan haberdar olması bizim için yeterli olmalıdır. Mal ve para biriktirmek demek, sadece bu dünya varmış gibi yaşamak demektir. Her iman sahibi kul ahirete sadece sevap ve günahlarıyla gideceğini bilir. Bu nedenle biriktirmek yerine paylaşmalı, bu dünyada bizden çok daha kötü durumda olan insanlar olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız.

Fitne ve dedikodu yapmaktan sakınmalıyız. Konuşurken ağzımızdan sadece hayırlara vesile olacak cümleler çıkmalı. Kimseyle düşman olmamalı, kimsenin kötülüğünü istememeliyiz. Güzel ahlaklı olmak aynı zamanda hoşgörülü olmak demektir. Bir Müslüman bir Müslümanın kusurlarının üstünü örter. Hepimiz insan olarak hata yapmaya meyilli varlıklarız. Mühim olan tövbe edip aynı hataları yapmaktan uzak durmaktır. Peygamberimizi örnek alıp yolda tanıdık birini görünce ondan önce davranıp selam vermeliyiz.

Güzel bir ahlaka sahip olmak için alçak gönüllü olmalı, haramdan sakınmalıyız.