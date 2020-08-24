7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Felak Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Sure, adını ilk ayette geçen ''Felak'' kelimesinden almıştır Sabah ve gün doğumu anlamlarına gelir. Sıkıntı ve korku anlarında çoğunlukla Nas ile beraber okunur. .

Felak Suresi ve Anlamı

1- Felak Suresi ve Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

2- Felak Suresi ve Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

1- De ki: Sığınırım ben sabah aydınlığının Rabbine

2- Yarattıklarının şerrinden / yarattığı şeylerin yaptığı kötülüklerden

3-Karanlık çöktüğü zaman gecenin / karanlığın kötülüğünden

4- Düğümlere üfleyenlerin / üfürükçülerin şerrinden

5- Ve haset çıktığı zaman hasetçinin / kıskançlık yapanın kötülüğünden.

3- Felak Suresi ve Meali:

Felak Suresi yeryüzündeki kötülüklerden sığınmak Allah'a yönelmemiz gerektiğini bildirir. Yeri ve göğü yaratan, insanların ruhuna kendi ruhundan üfleyen, hayrı ve şerri bilen Allah-u Teala bizi tüm kötülüklere karşı koruyacak yegane güçtür. Yalnızca ona sığındığımız takdirde tam anlamıyla güvende oluruz. Allah kullarını gözetir. Onun bize bahşettiği gözlerle etrafımızdakileri görür, kulaklarla işitiriz. İnsan aynı zamanda dünyadaki tek ''natık'' varlıktır. Bu kelime hem konuşabilen hem de düşünebilen varlık demektir. Bize bahşedilen düşünme yeteneği ile nelerin hayırlı nelerin tehlikeli olduğunu anlayabiliriz. Konuşarak çevremizdeki insanları günah ve tehlikeli şeylere karşı uyarabiliriz.

Allah, kainattaki her şeyi zıddıyla yaratmıştır. Kış - yaz, sıcak- soğuk, güzel - çirkin gibi. Dünyada karanlık ve kötülük varsa aydınlık ve iyilik de vardır. Önemli olan mümin kulların karanlığa sırt çevirip yüzlerini aydınlığa çevirmesidir. Bu dünyanın karanlığında kalanlar Allah'ı ve peygamberini inkar eden, verdiği nimetleri yalanlayanlardır. Sabahın Rabbine sığınmak demek, hayra ve barışa yönelik ameller yapmak demektir.

Surenin ikinci ayetinde yaratılanların şerrinden bahsedilir. Allah insanları da cinleri de özgür iradeyle yaratmıştır. Herkes istekleri doğrultusunda hareket eder. Kimileri haram olandan sakınır, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eder. Kimisi ise nefsinin isteklerine yenik düşer, hem kendisine hem de insanlara zarar verecek günahlar işler. Yalan söylemek, iftira atmak, haksız kazanç elde etmek, yetimin ve yoksulun malına göz dikmek, mal ve para biriktirmek, dünyadaki en yaygın kötülüklerin başında gelir. Zina yapmak, birilerini arkasından çekiştirmek, insanlarla alay etmek ve hayra engel olmak da en büyük günahlardandır.

Hz. Muhammed ve sahabesi kafirlere, müşriklere ve münafıklara karşı yalnızca Allah'a sığındı ve sonunda onlar kazandı. Her kim ki Allah'a yönelir ve ondan merhamet dilerse, er ya da geç muradına erer. Şer yolunu seçenekler ise hesap gününde yaptıkları kötülüklerin hesabını tek tek verecektir. Müslümanlara düşen sabırlı olmak ve ahiret yurduna hazırlanmaktır. Surenin dördüncü ayetinde ''düğümlere üfleyenler'' ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, büyücülükle uğraşan kişileri tanımlar. Büyü, dinimizin kesinlikle reddettiği, en büyük günahlardan biridir. Büyü yaptıran da yapan kadar günah işlemiş sayılır. Çünkü büyü, Allah'ın tecellisini ve insan iradesini yok saymaktır.

Surenin son ayetinde ise haset kişilerin şerrinden bahsedilir. Haset, kıskançlık, çekememezlik demektir. Bir Müslüman kimseyi kıskanmaz ve haset etmez. Bunlar düşmanca duygulardır. Mümin ise yeryüzündeki herkesi kardeşi ve dostu gibi görür. Haset kişiler birilerinin parasına ve malına göz dikerek kendilerinde de olsun ister. Müslümanlar ise kimsenin parasıyla malıyla ilgilenmez. O elinde olanlardan bol bol infak eder ve zekat verir.