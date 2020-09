7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ahiret Hayatı konu anlatımı

7.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ünitesi içerisinde yer alan konulardan bir tanesi de imanın şartları içerisinde bulunan Ahiret inancıdır. Kişiler yaptıklarını dünyada yaptıklarının karşılığını mutlaka alacağı ile ilgili ahiret inancından bahsedilir. Bu sebeple Ahiret inancı bir yandan insanlığa umut olurken bir yandan da kötü insanlar için kötülüklerin cezasını çekecekleri yer olarak görülmektedir.

7.Sınıf Ahiret inancı konusu melekler ve ahiret inancı şeklinde işlenmektedir. Bu sebeple bu konu ile ilgili öncelikle meleklerin bilinmesi önemlidir. Melekler varlık aleminin gözle görülmeyen varlıkları olarak bilinmektedir. Meleklere iman da imanın şartlarının temelindendir. Kur'an'da açıkça belirtilen ve meleklerin varlığı bazı ayet ve hadislerde bulunmaktadır.

Ahiret İnancı

İslam dininin en önemli konulardan bir tanesi de ahiret hayatına olan imandır. Aynı zamanda insanlara bir umut ışığı yakan Ahirete iman kişilerin mutlu olmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 185. Ayetinde ‘Her canlı ölümü tadacaktır.’ ifadesi bulunur. Bu da her insanın bir gün öleceği gerçeğinin en açık delilidir. İslam inancına göre ölüm bir yok oluş değil Aksine yeni bir dönemin başlangıcıdır. Dünya hayatı insanlar için bir imtihan merkezidir. Buradaki İmtihanı iyi atlatan kullar Ahirete imanları ile geçecektir. Burada kısıtlı süre içerisinde iyi yaşam süren insan başka bir alemde yeniden diriltecek ve burada sonsuza kadar yaşayacaktır. Bunlar ahiret inancıyla bağlantılı inançlardır.

Sorumluluk Bilinci Verir

Ahirete iman etmek kesin sorumluluklarını bilincinde hareket etmesini sağlar Ahirete iman etmek kişiyi ölüm korkusundan kurtarır. Çünkü kişi dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette alacağını bilir. Bu sebeple Müslüman kişiler sonsuz hayata öleceğini bilerek hareket eder. Dünyada Allah'ın emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınır, iyilikten ayrılmaz, kötülükten uzak durur. Çünkü ahiret inancı olan kişiye yaptığı her şeyden sorumlu olduğunu bilir. Bu sebeple ahiret hayatına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışır.

Ahiret Hayatı Aşamaları

Ölüm canlıların yaşam süresinin sona ermesi anlamına gelen ölümü, her canlı birgün tadacağı bir durumdur. Kıyamet dünya hayatının sona ermesi tüm canlıların ölmesi anlamına gelir. Kıyamet günü sur üfleyen İsrafil aleyhisselam suru ilk defa üflediğinde tüm canlılar ölecek, ikinci üflediğinde ise tüm canlılar dirilecektir. Bu yeniden dirilme olayına ba’s ismi verilir. İnsanların Allahu Teala huzurunda ahirette toplanmasına haşr adı verilir. Toplanılacak yere ise mahşer denir. Kişiler Mahşer meydanında dünyada yaptıkları her şeyin göstergesi olan amel defterlerini sunacaklar ve Mizan terazisinde amel defterlerinin tartılmasını göreceklerdir. Allah’u Teala’ya yaptıkları her şeyin hesabını verecek olan kişiler bu hesabın sonunda iyilik ve sevapları fazla olanlar cennete, günah ve kötülükleri fazla olan kişiler ise cehenneme gidecektir.

Ahiret İnancının Etkisi

Ahiret inancı hesap verme bilincini geliştiren bir durumdur. Bu insanların davranışlarını sorumluluklarını almasını sağlar. Ahirete inanan insan düzgün iyi bir hayat yaşamayı kendine layık görür. Dürüstlükten iyilikten ayrılmaz zorluklara karşı sabreder. Merhametli affedici ve adil olur. Allah'a şirk koşmaz, iyilikten hiçbir zaman ayrılmaz Kur'an’ın emrettiklerini yerine getirir ve yasakladıklarından ise kaçınır.