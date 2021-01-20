7 Segment Display nedir ve ne işe yarar? 7 Segment Display kullanımı, kodları ve kullanım alanları

Elektronik devrelerde çok sık kullanılan bu sistem dijital göstergeler şeklinde birçok alanda değerlendiriliyor. Oldukça geniş bir kullanım alanı olması ile beraber, dijital gösterge sayesinde düzen sağlama şansı yaratmaktadır. Şimdi 7 segment display sisteminin ne olduğunu inceleyelim.

7 Segment Display Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektronik tabanlı devrelerde kullanılan Led tabanlı sayısal göstergeye 7 segment Display denmektedir. Bir görüntüleme sistemi olması ile beraber özellikle bankalarda çok sık karşılaştığımız bir sistemdir. İçerisinde 7 ayrı lens sistem bulunmaktadır ve bu sistemler farklı zamanlarda ve şekillerde yanarak rakamları ortaya çıkarır.

Özellikle çok küçük hacimlerde bir yapıya sahip olduğu için yaygın kullanılan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bu küçük LED'ler belli bir kalıp içerisinde bir araya getirmek suretiyle, 7 segment display sistemini meydana getirir. Böylece değişik rakamlar sırasıyla hem otomatik olarak hem de kontrol edilmek suretiyle dijital gösterge üzerinden ortaya yazılır.

7 Segment Display Kullanımı

Oldukça basit bir kullanım imkanı sağlayan 7 segment Display, özellikle otomatik şekilde sırasıyla rakamların yanmasına imkan veriyor. Aynı zamanda belli bir süre sistemin farklı şekillerde yanmasını sağlayarak insanların rakamı görmesine imkan vermektedir.

İsteğe bağlı olarak tuşa basmak suretiyle rakamları otomatik olarak da ileriye taşımak mümkündür. Yanmadığı zaman normalde köşeli bir 8 şekli görünen dijital rakam, yandığı vakit farklı sayıların görülmesine olanak vermektedir. Üstelik kullanım alanına göre proglama olanağı sunar.

7 Segment Display Kodları ve Kullanım Alanları

7 segment Display kodları harflerden oluşmaktadır. Bu harfler a harfi ile başlamak suretiyle g harfine kadar gider. Böylece bu 7 tane harf sistemini oluşturmak suretiyle dijital gösterge üzerindeki çizgilerin yanmasına imkan verir.

Senkronize olarak sırasıyla ve otomatik şekilde yanan rakamlar, böylece sayıları görünmesine imkan verir. Özellikle bankalarda yaygın olarak kullanılan bu sistem günümüzde birçok değişik mekanda değerlendirilmektedir.

Bankalar ile beraber hastaneler ya da sıra beklenilen birçok farklı yerde değerlendirilir. Böylece insanlar elinde tuttukları sıra fişi ile beraber ortak dijital göstergeye bakarak beklerler. Farklı programlama eşliğinde değişik sıralamaları tek bir dijital gösterge üzerinde anlatma imkanı da vermektedir.