7 iş kadınına dış ticaret ödülü

İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin 9 Mart’ta düzenlediği Dış Ticaret Yıldızları Ödül Töreni’nde yedi iş kadınını ödüle layık gördü. Törende DEİK Kamerun İş Konseyi Başkanı Aygen Yenigün, TOGO İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız, Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz, Meksika İş Konseyi Başkanı Nazlı Dereli Oba, Brezilya İş Konseyi Başkanı Nihal Kayar, Kanada ve Hollanda İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ ve Zümrüt Doyuran Dış Ticaret Yıldızları seçildi.

Ödül töreni öncesinde konuşma yapan ticaret elçileri Türkiye ile Balkanlardan Afrika’ya farklı ülkelerin ilişkilerini güçlendirdiklerinin altını çizdi. Aygen Yenigün sahraaltı Afrika ile iş yapmanın inceliklerini öğrencilerle paylaşırken, en önemli noktanın sabretmek olduğunu söyledi. Berna Akyıldız ise “Dünyanın gönlü sahraaltı Afrika’da. Sahraaltı Afrika’nın gönlü bizde. 1 trilyon dolar dış hacmi olan Afrika ile son bir yılda ticaret hacmimizi yüzde 40-45 artırarak 22 milyar dolara çıkarttık” dedi.

İHRACATÇI FİRMA SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 9.3 ARTTI

Etkinliği düzenleyen İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Topçuoğlu kazananları tebrik etti. İhracat rakamları hakkında bilgi veren Topçuoğlu, “İhracatımız 2019’da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 180.5 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda, 2019’da ihracat ailemiz genişledi ve her ay ortalama 1500’e yakın yeni ihracatçı eklenerek ihracatçı firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.3 arttı. Bu rakamlara ulaşılmasında iş konseylerimizin kadın başkanlarının payı büyük” diye konuştu.