7 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 7 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

7 ile bölünme işlemi karışık gibi görünse de son derece basit ve anlaşılır bir konudur. Özellikle en kolay yöntemlerinin anlaşılması ile işlemler daha da kolaylaşmaktadır.

7 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

7 ile bölünme kuralı son derece basit ve anlaşılır bir konu olarak bilinmektedir. Öncelikle matematik ve 7 ile bölünme işlemi sayesinde günlük yaşam oldukça kolaylaşmaktadır. İlk olarak diyelim ki bir malzeme alıyorsunuz. Ve bu malzemenin üzerinden ne kadar para kalacağını merak ediyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda devreye matematik girmektedir.

Eğer 7 ile bölünme işleminin oldukça iyi öğrenirlerse bu zorlukların içerisinden kolaylıkla çıkılacaktır. 7 ile bölünme kuralını pek çok öğrenci öğrenmeyip zor yol olan sayarak tek tek uğraşarak bulmaktadır. Fakat bu durumlar zaman açısından oldukça uzun sürecektir. Ve diyelim ki beş basamaklı bir sayının yedi ile bölünmesinden ne kalacağını merak ediyorsunuz.

7 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Bu durumda yapılması gereken tek şey sayının en sağından başlayarak 1 3 2 rakamları yazılmalıdır. Sonrasında dördüncü, beşinci ve altıncı sayıya bu rakamların eksilisi üstüne yazılmalıdır. Yani 1 3 2 sayıları sağdan başlanılarak bir artılısı bir eksilisi yazılır. Devamında her rakam altında bulunan sayı ile çarpılması gerekir. Bu çarpma işlemi sonunda hepsi toplanılmalı ve sonuç muhtemelen küçük bir sayı çıkmaktadır. Bu sayı eğer yedi rakamının tam katı ise işlem başarılıdır ve bölünme gerçekleşir.

Bu işlemler yapılırken son derece dikkatli olunmasında fayda vardır. Eğer işlem sanılandan çok fazla büyük çıktı ise işlemler tekrarlanabilir. Bu sanılan sayı muhtemelen iki basamaklı olması gerekir. Eğer sayı ü. Veya daha fazla basamaklı olursa problemin çözümünde belirgin bir hata yapıldığı kesindir. İşlemler sırasında hiçbir basamağın atlanılmaması gerekir. Aksi takdir de işlemin hata ile sonuçlanması kaçınılmaz olmaktadır.

7 İle Kalansız Bölme Örnek Soruları

7 ile kalansız bölme işlemi birçok öğrenci için oldukça problemli görülmektedir. Fakat örnek sorular çözülmesi ve gereken işlemlerin ardında son derece basit olacağı anlaşılır. İlk olarak örnek sayımız 986534 şeklinde altı basamaklı bir sayı olsun. Bu sayıya sağdan başlayarak düzenli bir şekilde 1 3 2 -1 -3 -2 yazılmalıdır. İşlemler sırasında sayıların uygun yerleştirilmesi gerekir.

Bu sayılar yazıldıktan sonra en sağdan başlanılarak altlarındaki rakam ile çarpılmalıdır. İlk olarak 1x4 + 3x3 + 2x5 + 6x –1 + 8x-3 + 9x-2 düzenlenir. Devamında gerekli çarpma ve toplama işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler 4 + 9+10-6-24-18 şeklinde olmaktadır. Artılar toplanıp eksilerden çıkarılması ile işlemin yedinin katı olup olmadığı incelenir. Cevap – 25 olarak çıkmaktadır. Genellikle öğrenciler cevabın eksili olduğunu öğrenince oldukça temkinli davranmaktadır.

Fakat bu aslında bizim işlemlerimiz değiştirmemektedir. -25 yedinin tam katı değildir ve bölümünden – 4 kalmaktadır. 7 ile – 4 toplanılması ile birlikte 3 rakamı elde edilir. Yani bu sayının yedi ile bölümünden kalan üç olmaktadır. Eğer bu sayı gerekli işlemler yapılır ve hesap makinesi kullanılırsa gerçekten 7 ile tam bölümü gerçekleşir. Öğrenciler işlemler sırasında uygun hesaplamalar yapıp acele etmeden tek tek yazarak sonuca ulaşması gerekir.