7 faktoriyel kaçtır? 7 faktöriyel kolayca hesaplama

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Faktöriyel hesaplama için hesaplama istenen sayının 1'den başlayarak kendine kadar çarpılması gerekmektedir. 7 faktöriyel hesaplama için 1x2x3x4x5x6x7 yapılması gerekir.

7 Faktöriyel Kaçtır?

7 faktöriyel cevabını bulmak için 1'den 7'ye kadar olan sayıların hepsinin çarpılması gerekir. Yani 7 faktöriyel cevabı için yapılacak olan işlem 1x2x3x4x5x6x7 olmalıdır. Faktöriyel hesaplamada hesaplanacak olan sayıya kadar 1'de itibaren bütün sayıların çarpılması gerekir. 7 faktöriyel cevabı 5040'dır. 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımıyla 7 faktöriyel 5040 olarak bulunmaktadır.

7 Faktöriyel Kolay Hesaplama

7 faktöriyel kolay hesaplama için sayıların düzden ve tersten yazılması ve altı üstlü çarpılması gerekir:

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

7 12 15 16 15 12 7

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ortadaki sayıya kadar olan sayıların hepsinin çarpımıyla faktöriyel cevabı bulunur:

7x12x15x16=540 olarak hesaplanır.