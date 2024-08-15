7 bini aşkın kız öğrenci kodlamayı öğrendi

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‘Kızlar Kodlar’ projesi, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iş birliği ile başladı. Projeyle son 2 yılda meslek liselerinde öğrenim gören 6 bin 874 kız öğrenci çevrimiçi, 908 öğrenci ise uygulamalı atölyeler ile kodlama, yazılım ve tasarım alanlarında çalışmalar yapma imkanı buldu. Toplamda 7 bin 782 kız öğrenciye ulaşılan projeyle, ekonomiye değer katan sorumlu nesiller yetiştirilmesine destek veriliyor.

PROJELERİNİ ÜRETME İMKANI BULUYORLAR

Proje, ilk senesinde İstanbul, Manisa, Samsun illerinde tamamlanırken; ikinci senesinde, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli illerindeki öğrencilere ulaştı. Proje kapsamında, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan çevrim içi eğitim portalı üzerinden öğrenciler, liselerindeki okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteği ile maker kültürü, tasarım odaklı düşünme, 3 boyutlu tasarım, algoritmalar, oyun tasarımı, arduino ile kodlama ve mobil programlama olmak üzere 7 modülde ‘STEAM’ eğitimlerinden faydalanıyor. Eğitimlerin ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve prototiplerini üretme imkânı buluyor