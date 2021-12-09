6'nın katları nelerdir? Altının katları nasıl hesaplanır?

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Çarpım tablosu çalışan kişiler 6 sayısının katlarını da öğreniyor. 6 sayısının katları kişilerce işlem yapılarak bulunabiliyor. 6 sayısının katları arasında 12, 18, 24, 30, 36 ve 42 sayıları bulunuyor.

6'nın Katları Nelerdir?

Çarpım tablosunda kişilerin zorlandığı sayılardan biri de, 6 sayısıdır. 6 sayısının katları kişilerce hesaplanarak bulunabiliyor. 6 sayısının katlarını bulabilmek için gerekli olan çarpma işlemlerinin yapılması gerekiyor. 6 sayısının katlarının bir kısmı şu şekildedir;

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Altının Katları Nasıl Hesaplanır?

Altı sayısının katlarını hesaplarken yapılacak işlemler önemlidir. Altı sayısının üç katını öğrenmek isteyenler, üç adet altı sayısını toplaması gerekiyor. Altı sayısının üç katını bulmak için, altı ile üç sayısını çarpmak gerekir.