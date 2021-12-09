6'nın katları nelerdir? Altının katları nasıl hesaplanır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
MTV indirimi Resmi Gazetede yayımlandıMTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı#MTV
Bakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptıBakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptı#Koronavirüs
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Panik anları İnsanlar dışarı kaçmaya başladı 88 daire boşaltıldıPanik anları! "İnsanlar dışarı kaçmaya başladı" 88 daire boşaltıldı#İzmir
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: Ama ayıp ediyorsunAlkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: 'Ama ayıp ediyorsun'#Alkollü Sürücü
Beşiktaşta Sergen Yalçın için istifa iddiasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!#Beşiktaş
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

6'nın katları nelerdir? Altının katları nasıl hesaplanır?

#6'Nın Katları Nelerdir? Altının Katları Nasıl Hesaplanır?#Örnekler#Konu Anlatımı
6nın katları nelerdir Altının katları nasıl hesaplanır

Matematik derslerinde öğretilen konular arasında çarpım işlemleri bulunuyor. Çarpım tablosunu öğrenmek isteyenler 6 sayısının katlarını da araştırıyor. 6 sayısının katları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler matematik kitaplarında ve internet sitelerinde araştırma yaparak sayıları öğrenmek istiyor. 6'nın katları nelerdir? Altının katları nasıl hesaplanır? 6 sayısının katlarıyla ilgili detayları derledik.

 

Haberin Devamı

Çarpım tablosu çalışan kişiler 6 sayısının katlarını da öğreniyor. 6 sayısının katları kişilerce işlem yapılarak bulunabiliyor. 6 sayısının katları arasında 12, 18, 24, 30, 36 ve 42 sayıları bulunuyor.

6'nın Katları Nelerdir?

Çarpım tablosunda kişilerin zorlandığı sayılardan biri de, 6 sayısıdır. 6 sayısının katları kişilerce hesaplanarak bulunabiliyor. 6 sayısının katlarını bulabilmek için gerekli olan çarpma işlemlerinin yapılması gerekiyor. 6 sayısının katlarının bir kısmı şu şekildedir;

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Altının Katları Nasıl Hesaplanır?

Altı sayısının katlarını hesaplarken yapılacak işlemler önemlidir. Altı sayısının üç katını öğrenmek isteyenler, üç adet altı sayısını toplaması gerekiyor. Altı sayısının üç katını bulmak için, altı ile üç sayısını çarpmak gerekir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#6'Nın Katları Nelerdir? Altının Katları Nasıl Hesaplanır?#Örnekler#Konu Anlatımı

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları