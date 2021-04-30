69 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 69 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları plakaların en başlarında yer alırlar. İki basamaklı olan plaka kodları illere özel olarak değişen sayılardır.

69 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Trafikte kullanılan araçlara baktığımızda her birinde farklı bir plaka kodunun kullanıldığını görürüz. Bunun bu şekilde olması trafikteki araçların daha hızlı bir şekilde kontrolünün ve takibinin yapılmasını sağlayan trafiğin işleyişini kolaylaştıran bir durumdur. Ülkemiz bulunan 81 ilin 81'inde farklı plaka kodları kullanılır. Türkiye'de toplam 81 farklı plaka kodu kullanılmaktadır. Bu şekilde motorlu taşıtlar hangi ile kayıtlı ise bu durum kolayca anlaşılır.

69 plaka kodunun kullanıldığı ilimiz Bayburt ilidir. Bayburt ilinde bulunan bütün ilçelerde de plaka kodu olarak 69 numarası kullanılır. Çünkü plaka kodları illere göre değişse de ilçelere göre değişmez. Yani bir ilin bütün ilçelerinde kullanılan plaka kodu, o ilde kullanılan plaka kodu ne ise onunla aynı olur. Bu sayede motorlu taşıtların kayıtları düzene girmiş olur.