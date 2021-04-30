68 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 68 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodlarının başındaki 2 rakamla taşıtın hangi ile kayıtlı olduğunu kolayca anlayabilmemizi sağlamaktadır. Plakalarda bulunan il kodları alfabetik olarak Adana ili ve 01 ile başlayarak, harf sırasına göre hazırlanmaktadır.

68 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

68 plaka kodunun hangi ilimize ait olduğu merak konusudur. Bilindiği gibi plaka kodları 1962 yılında yayınlanan bir yönetmelikle illerin alfabetik olarak sıralanmasına göre düzenlenmiştir. O zaman ki il sayısına uygun şekilde düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilmiştir.

Fakat Mersin ve Kahramanmaraş gibi bazı illerimizin o tarihten sonra isim değişikliği yaşamasıyla bu düzende bir değişiklik olmuştur. Düzenlemedeki bir değişiklikte 1962 yılından sonra il olma hakkı kazanan ilçeler nedeniyle olmaktadır. 68 plaka kodu da alfabetik düzene uygun olmadığından merak edilen plaka kodları arasındadır. 68 plaka kodu Aksaray ilimizin plaka kodu olarak belirlenmiştir.

68 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Bu tarihten sonra da il olan ilçeler için harf sırasına bakılmaksızın en son sıradaki plaka kodu illere verilmektedir. Bu nedenle 68 plaka kodu alfabetik sıralamanın dışında kalan kodlardandır. 68 plaka kodunu harf sırasına uygun olarak düşünerek tahmin etmek mümkün değildir. 68 plaka kodu sonradan il olan Aksaray ilimize aittir.