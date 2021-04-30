67 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 67 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodu, plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılardır. Ülkemizdeki plaka kodları trafikte kullanılan bütün motorlu taşıtların hangi ile kayıtlı olduğunun anlaşılmasına yardımcı olan bir sistemdir.

67 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Trafikte kullanılan araçlara baktığımızda birçoğunda kullanılan plaka kodu bir diğerinden farklıdır. Çünkü trafiğe çıkan bütün motorlu taşıtların aynı şehre kayıtlı olması mümkün değildir. Plaka kodları araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Çünkü ülkemizde kullanılan plaka kodları her şehir için ayrı ayrı belirlenmiş iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar illerimizin her biri için özel olarak belirlenmiştir.

Ülkemizdeki plaka kodları şehir isimlerinin alfabetik sıralanması sonucu oluşturulmuş kodlardır. Ancak ülkemizdeki bazı şehirler daha sonradan şehir olma hakkı elde ettiklerinden alfabetik sıralamaya uygun olmayabilirler. Bu durum o ilin şehir olma hakkı kazandığı tarih ile doğrudan ilişkilidir. 67 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Zonguldak ili olarak belirlenmiştir.