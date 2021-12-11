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66 yaşında 4'üncü diplomaya talip 

#Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi#Cemal Kutlu#Açık Öğretim Fakültesi
66 yaşında 4üncü diplomaya talip

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği okuyan 66 yaşındaki Cemal Kutlu, 4'üncü üniversiteyi bitirmek için sarf ettiği azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek gösteriliyor. Torunu yaşındaki okul arkadaşları, 4'üncü sınıf öğrencisi Kutlu ile ilk karşılaştıklarında görünümü ve giydiği takım elbisesi dolayısıyla onu akademisyen sandı.

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Memleketi Tokat’ta memuriyete başlayıp Kocaeli’de gittiği yüksekokulda elektrik bölümünü 5 üzerinden 4.14 puanla bölüm birincisi olarak bitiren Cemal Kutlu, Ankara’da 1982-1986 yılları arasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan da mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası Kutlu, 43 yıl önce ara verdiği sınıf öğretmenliği eğitimini tamamlamak için Amasya Eğitim Fakültesi’nin yolunu tuttu. Ancak onu okul koridorlarında ve sınıfta gören herkes akademisyen olduğunu sandı.

2 torun sahibi Kutlu, “66 yaşımdayım ve hala ayaktayım. Uzaktan eğitimle eksik kalan derslerimi tamamlayıp 43 sene önce yarım kalan eğitimimi tamamlama çabası içindeyim. Kısmetse 4'üncü diplomayı almaya talibim. Ömür boyu eğitim anlayışıyla Allah’ın izin verdiği son nefese kadar eğitimime devam edeceğim” dedi.

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#Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi#Cemal Kutlu#Açık Öğretim Fakültesi

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