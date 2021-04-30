66 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 66 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılar plaka kodu olarak belirlenmiş olan sayılardır. Bu sayılar ülkemizdeki illerin her birinde birbirinden farklıdır.

66 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkemizdeki plaka kodları illerin her birine özel olarak ayarlanmış iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar trafiğe çıkan motorlu taşıtların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızda yardımcı olurlar. Ayrıca plaka kodları bir ilin posta kodunda kullanılan ilk iki haneyi de temsil eder. Bir ilde bulunan bütün ilçelerde de o ilin plaka kodu ne ise o kullanılır. Bu şekilde illerimiz hepsi birbirinden trafikte ayrışmış olur.

66 plaka kodunun hangi ile ait olduğuna dair pek çok vatandaşımız merak etmektedir. 66 plaka kodunun kullanıldığı ilimiz Yozgat ilidir. Yozgat iline kayıtlı bütün motorlu taşıtların plakasında kullanılan plaka kodu 66'dır. Yozgat ilinin bütün ilçelerinde de bu kod plakalarda yer alır. Çünkü plaka kodları illerin bütün ilçelerinde aynı şekilde kullanılırlar.