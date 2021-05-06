6514 nitelik kodu nedir? KPSS 6514 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

6514 nitelik kodu ÖSYM tarafından devlet memurluğuna girişte aranan niteliklerin kodlara ayrılmış hallerinden birisini teşkil eder.

KPSS 6514 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS, kişilerin mesleğe girmeleri için girmeleri zorunlu olan sınavlardan birisini teşkil eder. Bu sınav da ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınav sonucu alınan puanlar ile kişiler sıralamaya tabi tutulur. Bu sıralama ile barajı geçenler ve devletin belirlediği kadar kadro sıralamaları yeterse devlete atanabilme şansını yakalar. Devlet memurluğu ise kişilerin ülkemizde ehemmiyet verdiği bir unsurdur.

KPSS sınavı 100 puan üzerinden puanlandırma yapılan bir sınavdır. Özellikle 80 ve üstü alan bireylerin istedikleri alana atanabilme şansları yüksektir. Bunun yanı sıra bu meslekler, bazı özelliklere ayrılmıştır. Bu özellikler de nitelik kodu altında sınıflandırılmıştır. 6514 de bu nitelik kodlarından birisini oluşturur. 6514 nitelik kodu ise sürücü belgesi olmasını ifade eder. Bu sürücü belgesi ise D sınıfı olmak zorundadır. Yani kişinin D sınıflı bir sürücü belgesine sahip olmasını ifade etmektedir.