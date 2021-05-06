6510 nitelik kodu nedir? KPSS 6510 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

6510 nitelik kodu ÖSYM tarafından belirlenmiş kodlardan birisini. Bu kodlar her kodlandırma sisteminde olduğu gibi bir sınıflandırmayı ifade eder.

KPSS 6510 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS ülkemizde her yıl yapılan bir sınav olmaktadır. Lisans mezunları için yılda bir, ön lisans mezunları için ise yılda iki kere yapılan bir sınav türü olmaktadır. Bu sınav türü ile devlet memurluğuna atanmak isteyen bireyler için girilmesi gereken bir sınavdır. Zorunluluk türü olan sınavlardan birisidir. Aynı zamanda bu sınav da ÖSYM tarafında hazırlanmakta ve uygulanmakta olan bir sınav türünü ifade eder.

Bunun yanı sıra bu sınav türünde alınan puanlar önem arz eder. Bunların yanında alım yapılırken nitelik koduna göre alım yapılır. 6510 nitelik kodu da bazı özelliklere sahiptir. 6510 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir özelliği ifade etmektedir. Bu sürücü belgesinin de C sınıfı olması gereklidir.