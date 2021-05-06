6506 nitelik kodu nedir? KPSS 6506 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?
6506 nitelik kodu KPSS başvurusu yapanların şartlarını merak ettiği kodlar arasındadır. Özellikle 6506 nitelik kodu ile açılan kadrolara başvuru yapmak isteyenler özel şartlarını merak etmektedir. Sizde 6506 nitelik kodu ile açılan kadrolara başvuru yapmak istiyorsanız nitelik koduna ait şartları öğrenmelisiniz. Merak edilen 6506 nitelik kodu nedir? KPSS 6506 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar konusunu sizler için detaylı olarak derledik.
Nitelik kodu KPSS sınavında açıklan kadroların aranılan şartlarının belirlendiği kısa kodlardır. Her kod farklı nitelikleri tanımlamak için kullanılmaktadır.
6506 Nitelik Kodu Nedir?
KPSS tercih listesinde 6506 nitelik kodu olarak işaretlenen şartların taşınması gerektiğini belli eden koddur. KPSS için açılan kadronun karşılığında 6506 nitelik kodu bulunuyorsa bu kodla açıklanan özel şarta sahip olmanız gerekmektedir. 6506 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir kod olarak belirlenmiştir.
6506 Nitelik Kodu Şartlarının Ayrıntıları
6506 nitelik kodu ile belirlenmiş özel şart B sınıfı ehliyete sahip olmaktır. Bu kodla belirlenmiş olarak açılan kadrolara B sınıfı ehliyet sahibi olan herkes başvuruda bulunabilmektedir. 6506 nitelik kodu tek başına bir kadroda yer alabileceği gibi farklı kodlarla kombine olarak da KPSS tercihlerinde karşılaşılabilecek nitelik kodlarından biridir.
6506 Nitelik Kodu ile Hangi Kadrolar Açılmaktadır?
KPSS sınavında başarılı olanların tercih listesinde karşılaştığı 6506 nitelik kodu ile açılan kadrolar merak edilmektedir. 6506 nitelik kodu sürücü belgesi sahipliği ile ilgili bir koddur ve şoförlük kadroları için kullanılmaktadır.