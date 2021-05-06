6506 nitelik kodu nedir? KPSS 6506 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Nitelik kodu KPSS sınavında açıklan kadroların aranılan şartlarının belirlendiği kısa kodlardır. Her kod farklı nitelikleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

6506 Nitelik Kodu Nedir?

KPSS tercih listesinde 6506 nitelik kodu olarak işaretlenen şartların taşınması gerektiğini belli eden koddur. KPSS için açılan kadronun karşılığında 6506 nitelik kodu bulunuyorsa bu kodla açıklanan özel şarta sahip olmanız gerekmektedir. 6506 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir kod olarak belirlenmiştir.

6506 Nitelik Kodu Şartlarının Ayrıntıları

6506 nitelik kodu ile belirlenmiş özel şart B sınıfı ehliyete sahip olmaktır. Bu kodla belirlenmiş olarak açılan kadrolara B sınıfı ehliyet sahibi olan herkes başvuruda bulunabilmektedir. 6506 nitelik kodu tek başına bir kadroda yer alabileceği gibi farklı kodlarla kombine olarak da KPSS tercihlerinde karşılaşılabilecek nitelik kodlarından biridir.

6506 Nitelik Kodu ile Hangi Kadrolar Açılmaktadır?

KPSS sınavında başarılı olanların tercih listesinde karşılaştığı 6506 nitelik kodu ile açılan kadrolar merak edilmektedir. 6506 nitelik kodu sürücü belgesi sahipliği ile ilgili bir koddur ve şoförlük kadroları için kullanılmaktadır.