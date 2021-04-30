65 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 65 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Van, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve nüfusu bir milyonun üzerinde olan bir şehirdir. Anadolu'da yer alan en büyük kapalı havza olan Van Gölü bu şehrimizde bulunmaktadır.

65 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Türkiye'de yer alan bütün plaka kodları birbirinden farklıdır. Bu sayede karışıklık yaşanmadan gönül rahatlığı ile plaka kodları kullanılmaktadır. Aldığınız bir taşıtın hangi ile veya ilçeye ait olduğunu plakasına bakarak öğrenebilirsiniz. Plakaya baktığınız zaman ilk rakamlar hangi ile ait olduğunu göstermektedir. Diğer harfler ise aracın hangi ilçeye bağlı olduğunu göstermektedir.

Doğu Anadolu'da sıkça görebileceğiniz bir plaka olan 65 plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmiş oldunuz. Van dışında bir yerde olsanız dahi 65 plaka kodunu görebilirsiniz. Bu plakayı gördüğünüz zaman Van şehri aklınıza gelecektir. Eğer gördüğünüz plakanın hangi ilçeye ait olduğunu merak ediyorsanız harf grubuna bakmanız gerekmektedir. Bu sayede ilçenin adını kolayca bilebilirsiniz. 65 plaka kodunun Van şehrine ait olduğu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Genel kültür bilgisi olarak bir gün işinize yarayabilir.