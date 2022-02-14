64'ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 64 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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64'ün çarpan ve bölenlerini elde edebilmek için 1!den karekök 64= 8 olacak şekilde tüm bölenlere bakmamız gerekir. Buradaki tam sayıların 64'ü tam bölüp bölmediğini kontrol etmeliyiz. Bu sayede 64'ün çarpan ve bölenlerini bulabiliriz.

64'ün Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

64'ün çarpan ve bölenlerini bulmak için öncelikle 64'ü kendinden küçük tam sayılara böleriz. Burada tam ve kalansız bölünenleri alırız. Bu sayede 64'ün bölenlerini aynı zamanda çarpanlarını elde etmiş oluruz. 64'ün çarpan ve bölenleri aşağıdaki gibidir;

1x 64= 64

2x 32= 64

4x 16= 64

8x 8= 64

Bu durumda 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 sayıları çarpan ve bölenleridir.

64 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

64 sayısının asal çarpan ve bölenleri ancak tüm çarpan ve bölenlerinin elde edilmesi sonucu bulunabilir. Burada elde ettiğimiz çarpan ve bölenler içerisinden asal olanları seçerek asal çarpan ve bölenlere ulaşırız. 64 sayısının asal çarpan ve böleni ise yalnızca 2'dir.