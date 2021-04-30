63 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 63 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Araçlarda yer alan plakaların kayıtlı olduğu şehirler birbirinden farklıdır. Yani aynı şehrin birden fazla plaka kodu olması mümkün değildir. Plakaların farklı yapılmasının amacı karışıklık yaşanmamasıdır. Böylece gördüğümüz bir plakanın hangi şehre kayıtlı olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 63 plaka kodunu ise Şanlıurfa kullanmaktadır.

63 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Plakalar her zaman merak konusu olmuştur. Etrafımızda gördüğümüz taşıtların plakalarına bakarak acaba hangi şehrin plakası diye düşünürüz. 63 plaka kodunu kullanan şehir ise Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlı olan Şanlıurfa ilidir. 63 plaka kodunu kullanan tüm araçlar Şanlıurfa’ya kayıtlıdır.

Özellikle Şanlıurfa şehrine gidenler 63 plakalı araçlara sıkça rastlamaktadır. Ayrıca başka şehirlerde de bu plaka kodunu görme şansınız vardır. 63 plakayı nerede görürseniz görün bu plakalı taşıtların kayıtlı olduğu adres Şanlıurfa'dır.

Eğer aldığınız araç üzerinde 63 plaka kodu yazıyorsa araç Şanlıurfa'ya aittir. Harf grubu ise değişiklik gösterebilir. Bunun temel nedeni ise ilçelerin ismini ayırt etmektir. Yani Şanlıurfa'ya ait ilçeler 63 plaka kodunu kullanır ancak harf grubu ilçelere göre değişiklik göstermektedir.