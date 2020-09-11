627 bin e-kayıt 400 milyon tasarruf

Pandemi nedeniyle bu yıl tüm devlet üniversiteleri ile 61 vakıf üniversitesi, öğrencilere e-kayıt imkânı sundu. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yüzde 91’i, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yüzde 55’i e-kayıt sistemini kullandı. Geçtiğimiz yıl bu oranlar devlet üniversitelerinde yüzde 83, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 29 şeklinde gerçekleşmişti. YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayan e-kayıt uygulamasına olan ilginin her geçen yıl artarak öğrenci ve ailelerin kayıtlarda bir numaralı tercihi olduğunu belirtti. YÖK devlet üniversitelerine nazaran vakıf yükseköğretim kurumlarındaki oranın daha düşük olmasının ise bu kurumlardaki öğrenim ücreti ödeme işlemlerindeki bazı prosedürlerden kaynaklandığını söyledi.

BÜROKRASİ AZALDI

YÖK e-kayıt, e-öğrenci belgesi, online denklik başvurusu ve e-mezun belgelerini, üniversiteler ise öğrenci transkript belgelerini e-devlete taşıdı. YÖK’ün hizmete sunduğu bu uygulamalar sayesinde bürokratik işlemler büyük ölçüde azaldı. Üniversitelerin harcayacağı iş gücü de büyük bir oranda azalmış oldu.