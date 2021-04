62 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 62 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Her şehrin kendisine özel bir plaka kodu bulunur. 62 plaka kodlu şehrimiz ise Tunceli şehridir.

62 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Her şehrin kendisine has bir güzelliği ve farklı özellikleri bulunur. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir plakası vardır. Nasıl her insanın kendisini işaret eden bir kimlik numarası var ise aynı zamanda her şehrin de o şekilde bir plakası vardır. 62 plaka kodlu şehrimiz de Tunceli şehridir. Tunceli şehri ülkemizin bölgelerinden olan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir şehirdir.

62 plaka kodlu şehrimiz Tunceli şehrini teşkil eder. Tunceli şehri Doğu Anadolu'da yer alır. Her şehrin kendine has özellikleri bulunduğu gibi Tunceli şehrinin de kendine has özellikleri vardır. Tunceli şehri iklim olarak soğuk bir bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer almakta ve soğuk bir şehir olmaktadır. Bunun yanı sıra yeni yeni gelişmekte olan Anadolu şehirlerinden birisini oluşturur.