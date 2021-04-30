61 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 61 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

61 plaka kodlu ilimiz Karadeniz Bölgesinin yemyeşil tabiatına sahip güzel bir ilidir. Tarihi eserler yönünden de zengin olan ilimiz, bölgenin yıldızlarından biridir.

61 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

61 plaka kodu Trabzon İlimizin plaka kodudur. Trabzon'da görülecek taksi, araba, kamyon, dolmuş, motosiklet gibi motorlu taşıtların büyük bir kısmının plakası 61 rakamı ile başlar. Bu plaka kodu aracın Trabzon Trafik Müdürlüğüne kayıtlı olduğunun göstergesidir. Trabzon'da başka bir kod ile başlayan bir plakaya rastlandığında aracın misafir bir araç olma ihtimali çok yüksektir.

Trabzon, çok eskiden beri il olduğu için alfabetik isim sırasına göre verilen plaka kodlarından birine sahiptir. En eski 67 ilimizin plaka kodları bu esasa göre verilmiştir. O dönemdeki illerin içinde alfabetik sıraya göre Trabzon 61. sırada olduğu için bu kodu almıştır. 1990'lı yıllarda bazı ilçelere il olma vasfı kazandırıldıkça il oluş sırasına göre plaka kodları verilmeye devam edilmiştir.

Trabzon'daki plaka kodlarındaki harfler de plakanın hangi ilçeye ait olduğunu simgeler.