60'ın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 60 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Haberin Devamı

Matematikte, bir sonuca varabilmek için farklı yol ve yöntemler vardır. Bunlardan biride çarpan ve bölenlere ayırmaktır. Eğer bir soruda çarpanlar isteniyorsa bölenlerine ayırarak, bölenler isteniyorsa da çarpanlara ayırmak bize aynı sonucu verir.

60'ın Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Çoğu kişinin aklını kurcalayan çarpan ve bölenler, aslında o kadar da zor bir konu değildir. Bir sayının çarpanını elde etmek için o sayının katlarına bakmak gerekir. Bölenlerini bulabilmek içinde o sayıyı kendinden küçük olan sayılara böleriz. Kalansız bölünenler bizim aradığımız bölenlerdir. 60'ın çarpan ve bölenlerini de aşağıdaki gibi bulabiliriz;

1x 60= 60

2x 30= 60

3x 20= 60

4x 15= 60

5x 12= 60

6x 10= 60

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 çarpan ve bölenleridir.

Haberin Devamı

60 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

60 sayısının tüm çarpan ve bölenlerine bakacak olursak; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

2, 3, 5 asaldır.