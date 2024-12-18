60 yıllık mezunlar buluştu

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Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, okulun Nişantaşı Yerleşkesinde Atatürk büstüne çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından anaokulu öğrencileri, eski mezunlara ‘hoş geldin’ konuşması yaptı. Bu karşılama konuşmasıyla duygulanan mezunlar minik öğrencileri ayakta alkışladı. Emekli öğretmenlerin de katıldığı kutlamada; 60, 50 ve 40’ıncı yılını kutlayan mezunlara plaket verildi. Etkinlik, farklı kategorilerde üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ödül töreniyle devam etti.

‘DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIK’

Törende konuşan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel okulun sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekerek, “Depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen depremzede çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerini unutmadık. Her seferinde bölgedeki konteyner kentlere ve okullara ulaşıp başta çocuk ve gençlerimizin kışlık ihtiyaçları olmak üzere kıyafet, kitap, oyun ve spor malzemelerini bölgeye ulaştırdık” dedi.