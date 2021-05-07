60 yıldır ders aletleri üretiyorlar

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) 6 Mayıs 1961'de kurulduğu günden bu yana her derecede okulun ders araç gereç ve donatım ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Merkez aynı zamanda tüm bu üretimler için gerekli Ar-Ge faaliyetlerini de yürütüyor.

Görme engelli öğrencilerimizin kitaplarının yazım, baskı ve dağıtım işini de gerçekleştiren DAYM, son yıllarda e-Sınav Salonları, Özel Çocuklara Özel Materyaller, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi birçok projeye üretim desteğinin yanı sıra Türkiye genelinde meslek liselerine de katkıda bulunarak faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.

"MİLLÎ EĞİTİM YERLİ ÜRETİM"

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter da Milli Eğitim Yerli Üretim başlığıyla yaptığı paylaşımda “Hepimizin geçtiği okul sıralarından kara tahtaya imzası vardır Ders Aletleri Yapım Merkezimizin... Tasarım Beceri Atölyeleri’mizden, Braille alfabeli kitaplarımıza eğitimde hep daha iyisi için üreten merkezimiz 60 yaşında. Üretimde nice yıllara...” dedi.