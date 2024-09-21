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6 üniversiteye yeni rektör

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#6 Üniversiteye Yeni Rektör#Ebubekir Sıddık Savaşçı #Resmi Gazete
6 üniversiteye yeni rektör
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 09:45

Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla 6 üniversitenin rektörü değişti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişiklikleri yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Milli eğitim Bakanlığı’nda görev değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı.

Diğer yandan 6 üniversitenin de rektörü değişti. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.

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#6 Üniversiteye Yeni Rektör#Ebubekir Sıddık Savaşçı#Resmi Gazete

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