6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, altı üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

10 İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Karara göre ayrıca; Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümuşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi.