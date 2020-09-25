6 üniversiteye rektör ataması

‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar’, Resmi Gazete’nin 25 Eylül 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi’ne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi’ne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi’ne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Toros Üniversitesi’ne ise Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

O İLAN REKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise görevinden alındı. YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nce 7 Temmuz 2020’de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle, Prof. Dr. Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ’NE PROF. DR. DERELİ ATANDI

Makine ve endüstri mühendisliği alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarla dikkat çeken Dereli, Gaziantep Üniversitesi rektör yardımcılığı ve İskenderun Teknik Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevlerini de üstlenmişti. Prof. Dr. Dereli’nin yönetim bilişim sistemleri, sistem tasarımı ve sibernetik, inovasyon ve girişimcilik alanlarında akademik çalışmaları bulunuyor. Dereli, dün itibarıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ndeki yeni görevine başladı.