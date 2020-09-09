6 üniversite daha 'uzaktan eğitim' dedi

MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacaklarını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Daha önce sizlere 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında karma bir model ile eğitim-öğretime başlayacağımızı duyurmuştuk. 11 Eylül 2020 günü detaylı ders programlarını bu modele göre ilan edecektik. Ancak, 4 Eylül 2020’de YÖK tarafından tüm üniversitelere Sağlık Bakanlığının üniversiteler için online eğitim önerisi iletildi. MEF Üniversitesi olarak, devletimizin bu önerisi doğrultusunda 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacağız. Ancak, bazı uygulamalı dersler kapsamında, isteyen öğrencilerimiz, Covid-19 önlemlerini alarak kütüphane, FADA ve laboratuvarlara gelebilir. Hocalarımızla ders dışında online veya yüz yüze birebir veya küçük gruplarla ofis saati kapsamında kampüste birlikte olacak ortamlar yaratılacak. Biliyorum ki online eğitim haberine pek sevinmemiş olanlarınız var. Biz de en azından karma bir modelle sizlere kavuşmayı bekliyorduk. Ancak, ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle devletimiz, özellikle ulusal düzeydeki iller arası hareketliliğin getireceği riskleri de dikkate alıp sizleri ve hepimizi korumak için yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin online yürütülmesi yönünde öneride bulundu. Burada YÖK sadece devletin aldığı bu tavsiye kararını bizlere tebliğ etmiştir. Şu anda en önemli konu sizlerin sağlığıdır. Eğitim kısmında biz zaten MEF Üniversitesi olarak online eğitimin öncüsü olmaya devam etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunların yanında sizlere güzel anılarla dolu bir üniversite hayatı yaşatmak için de çalışıyoruz. Gerek oryantasyonumuz gerekse de aktif sosyal kültürel aktivitelerimiz için planladığımız çalışmaları sizlerle kısa zaman içinde paylaşacağız."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini bildirdi. Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum" dedi.

Uygulamalı eğitimler ertelenecek

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiği vurgulandı. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Trakya Üniversitesi’nin (TÜ) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. Üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri görüşüldü. Toplantıda yeni akademik yılın güz döneminde büyük oranda uzaktan eğitim modeli uygulanmasına karar verildi.

Karara göre, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri (hemşirelik bölümleri) fakülteleri ile Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) hibrit (karma) eğitim modeli uygulanacak. Diğer fakültelerin tamamında ise güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile eğitim yapılacak. Senato yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak eğitim modeli kararını ise enstitülere bıraktı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli ‘Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama’ ve ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre tıp fakültesi, 4, 5, 6’ncı sınıf öğrencileri ile veteriner fakültesi 5’inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimi uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi. Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Prof. Dr. Durmuş, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını söyledi. Durmuş, alınan kararla ilgili şunları söyledi:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya geliyor."

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), rektörlüğünden yapılan açıklamada, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında Kovid-19) sürecini de kapsayan kararlar alındığı duyuruldu. Güz yarıyılının 5 Ekim'de başlayacağı bildirilen açıklamada, Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıflarında sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacağı belirtildi. Eğitim fakültesi 4'üncü sınıf ‘Öğretmenlik Uygulaması 1’ ve ‘Okul Deneyimi’ derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlahiyat Fakültesinin güz yarıyılındaki Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı'nın, Devlet Konservatuvarı 1'inci sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada, lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

Öğretim elemanları online dersler için üniversiteye gelecek

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS'ye yüklenmesine, uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dakika süreyle gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, uzaktan online dersler için derslere devam şartının aranmamasına, uzaktan online ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) üniversitemiz içinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına oy birliğiyle karar verildi."