İsim durumundaki zamirler kendi içerisinde dört ana gruba ayrılır. Kişi ve İşaret Zamirleri dışında Belgisiz Zamirler ve Soru Zamirleri de bu isim durumundaki zamirler grubundadır.

6. Sınıf Türkçe Zamirler - Konu anlatımı

Zamirler insan ve nesne isimlerinin yerine kullanılır.

Örnekler:

Ahmet'i gördüğüme çok mutlu oldum.

Onu gördüğüme çok mutlu oldum.

''O'' zamiri Ahmet öznesinin yerine kullanılmıştır.

Kıyafeti dolabına koyar mısın?

Şunu dolabına koyar mısın?

''Şunlar'' zamiri Kıyafet nesnesinin yerine kullanılmıştır.

Zamirler ''kelime durumundaki zamirler'' ve ''ek durumundaki zamirler'' olarak ikiye ayrılır.

1- Kelime Durumundaki Zamirler:

Kelime durumundaki zamirler yapılarına göre dört gruba ayrılır.

1.A. Kişi Zamirleri:

Cümlede geçen insan isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. Şahıs Zamiri olarak da bilinir.

Örnekler:

1- Ben sana ne yapacağımı bilirim. (1. Tekil Şahıs Zamiri)

2- Sen yine de dikkatli ol. (2. Tekil Şahıs Zamiri)

3- O beni otogardan alacak. (3. Tekil Şahıs Zamiri)

Kişi zamirleri çoğul da olabilir.

Örnekler:

1- ''Onlar'' gelmeden biz gidelim.

2- ''Biz'' yine de sakin olalım.

Not: Kişi zamirleri çekim eki alabilir.

Örnekler:

1- ''Sana'' söylediğim şeyi sakın unutma.

2- ''Size'' olan güvenimi boşa çıkardınız.

3- ''Onlardan'' yana bir sorun yok.

Not: ''Kendi'' kelimesi hem sıfat hem de kişi zamiri olabilir.

Örnek -1- İngilizceyi yardım almadan, kendi başına öğrendi.

Bu cümlede ''kendi' kelimesi ''tek'' anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle sıfat görevindedir.

Örnek -2- Bu, kendi bileceği iş.

Bu cümlede 'kendi' kelimesi zamir olarak kullanılmıştır.

2.A. Belgisiz Zamirler:

Net bir ifade taşımadan varlıkların yerine kullanılan zamirlere belgisiz zamir denir.

Örnekler:

1- ''Birkaçı'' dışında hepsi odadan çıktı.

2- ''Bazıları'' bu filmi hiç beğenmemiş.

3- ''Kimse'' gürültünün nereden geldiğini anlamadı.

Not: Varlıkları niteleyen kelimelere belgisiz sıfat, varlıkların yerine geçen kelimelere belgisiz zamir denir.

Örnek -1- ''Bazı'' insanlar gerçekten çok tuhaf. / İnsanları nitelediği için Sıfat.

Örnek -2- ''Bazıları'' gerçekten çok tuhaf. / İnsanlar kelimesinin yerine geçtiği için Zamir.

A. İşaret Zamirleri:

Cümle içerisindeki özneleri ve nesneleri işaret yoluyla gösteren zamirlerdir.

Örnekler:

1- ''Bunlar'' diğer odadaki dolaba konacak.

2- ''Bu'' sana yaptığım son iyilik.

3- ''Şunları'' da yazınca işimiz bitiyor.

4- ''Bunu'' benden aldığına emin misin?

4.A. Soru Zamirleri:

'Kim, Hangisi, Nereye gibi soruların cevabını veren zamirlere soru zamirleri denir.

Örnekler:

1- Masaya bıraktığım kitabı ''kim'' aldı?

2- Kulaklığımı ''nereye'' koyduğumu hatırlamıyorum.

3- ''Nerede'' bir yoksul görse yardım ederdi.

4- Mağazadan neler aldın?

2- Ek Durumundaki Zamirler:

Ek durumundaki zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri olmak üzere ikiye ayrılır.

1.A. İyelik Zamirleri

İyelik eki alarak oluşan zamirlerdir. İyelik zamirleri tekil veya çoğul olabilir.

Örnekler:

1- ''İyiliklerini'' hiçbir zaman unutmayacağım.

2- ''Defter-im'' sende mi kaldı?

3- Sana ''evimizin'' bahçesini de göstereyim mi?

4- ''Kitabımı'' bir günlüğüne bana ödünç verir misin?

Not: İsmin hal eklerinden -ı -i ile iyelik zamir eki -ı -i birbirinden farklıdır.

Örnek -1- Kitabı çantaya koyup sınıftan çıktı. (Belirtme hal eki)

Örnek -2- Kitabı çok satanlar listesine girdi. (İyelik zamir eki)

1.B. İlgi Zamirleri

Cümle içerisinde yer alan bir ismin yerini tutan zamirlerdir.

Örnekler:

1- Benim saçlarım ''seninkinden'' daha uzun.

2- Benim telefonum tamirde olduğu için ''onunkinden'' mesaj attım.