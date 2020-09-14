6. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı

Güzel ve etkileyici bir yazı diline sahip olabilmek için kelimelerin doğru şekilde yazılabilmesi gerekmektedir. Kelimelerin yazımında yanlışlık yapılması genellikle kelimenin kökeninin Türkçeden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Doğru bilinen yanlışların düzeltilebilmesi için kelimelerin hem doğru şekilleri hem de yanlış bilinen şekilleri konunun devamında belirtilmiştir. Böylelikle kurallara uygun olarak yazı yazabilmenin önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

1.Türkçede Yazım Kuralları

Türkçede yazım yanlışı yapmamak için kelimelerin yazım kurallarına uygun olarak nasıl yazılacağı öğrenilmelidir. Türkçe yazım kurallarından kelime oluşumlarını etkileyenler aşağıda listelenmiştir:

Ayrı yazılan birleşik sözcüklerde yardımcı fiillerle (etmek, olmak gibi) oluşturulan birleşik fiil eğer ilk sözcükte ses düşmesi/türemesi olmazsa ayrı yazılır.

Türkçede deyimler ayrı olarak yazılır.

İkilemeler ayrı yazılır. Azar azar, gizli saklı, akıllı uslu vb.

Belirteç (zarf) ya da sıfat türündeki pekiştirmeli kelimeler bitişik olarak yazılır. Sipsivri, sapsarı vb.

İki heceden oluşan sözcüklerden bazıları ünlü ile başlayan bir ek aldığı zaman ikinci hecedeki dar ünlü düşmektedir. Geniz/genzi gibi.

Karbon, kükürt, fosfor gibi elementlerin simgeleri milletler arası şekliyle yazılır.

Sayıları yazarken harflerle de yazılabilir. Ancak birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılmaktadır. Beş yüz seksen altı, dokuz yüz üç gibi.

Küçük harflerdeki kısaltmalarda ek getirirken sözcüğün okunuşu baz alınır. Örneğin; cm'nin, km'ye gibi.

İl, ilçe, bölge gibi coğrafi terimlere getirilen eklerde kesme işareti kullanılmaz. Örneğin; Atatürk Caddesi, Samsun İli.

2.Türkçede Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Tek başına kullanıldığında yazım yanlışı olduğu belli olmayan kelimeler olsa da cümle içerisindeki anlama göre kelimenin yazılışının yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazımı karıştırılan sözcüklerin yanlış ve doğru hallerine örnekler aşağıda belirtilmiştir. Önce yanlış sonra doğru yazılışları belirtilmiştir.

apdest - abdest

acanta - acente

afaroz - aforoz

bazan - bazen

canbaz - cambaz

bıroşür - broşür

gırev - grev

kontür - kontör

nisbet - nispet

idda - iddia

kiprik - kirpik

makina - makine

klavuz - kılavuz

rtim - ritim

ünüforma - üniforma

sılayt - slayt

zatüre - zatürre

sitres - stres

tiren - tren

taktir - takdir

tasvib - tasvip

yanlız - yalnız

yalnış - yanlış

3.Türkçede Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler

Türkçe'de en çok birleşik kelimelerde yazım hatası yapıldığı görülmektedir. İki kelime birleşirken kendi anlamlarını kaybederek yeni bir anlam oluşturmaktadır. Ayrıca bazı sesli ya da sessiz harfler kelimelerin birleşmesi sonunu düşebilmektedir. Yazımı karıştırılan birleşik sözcüklerin önce yanlış sonra doğru şekillerine örnekler aşağıda belirtilmiştir.

yurtiçi - yurt içi

yer yüzü - yeryüzü

yüzyüze - yüz yüze

üstgeçit - üst geçit

rüzgar gülü - rüzgargülü

sanat sever - sanatsever

ön sezi - önsezi

kuzey batı - kuzeybatı

iş başı - işbaşı

işadamı - iş adamı

oybirliği - oy birliği

günbatımı - gün batımı

huzur evi - huzurevi

hergün - her gün

herşey - her şey

hiçkimse - hiç kimse

göz yaşı - gözyaşı

doğa üstü - doğaüstü

hamur işi - hamurişi

hergün - her gün

başbaşa - baş başa

arasıra - ara sıra

Ayrıca büyük ve küçük harflerin yazımında da yanlışlık yapılabilmektedir. Önce yanlış sonra doğru olmak üzere bu duruma örnekler aşağıdadır.

İngiliz Anahtarı - İngiliz anahtarı

Arap Sabunu - Arap sabunu

Ersin bey - Ersin Bey

Malazgirt savaşı - Malazgirt Savaşı

Babalar günü - Babalar Günü

Karadeniz'in Batısı - Karadeniz'in batısı

Atatürk lisesi - Atatürk Lisesi

Bakanlar kurulu - Bakanlar Kurulu