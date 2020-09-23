6. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli iletişim yolu dildir. Yüzyıllar boyunca gelişim gösteren pek çok farklı dil dünyanın değişik bölgelerinde konuşulur. Özellikle aynı dili konuşan insanlar aynı coğrafi özelliklere, kültüre ve tarihe sahiptirler. O yüzden kendi tarihlerine ve kültür ile ülkelerine sahip çıkabilmek için, herkes kendi dilini korumalıdır.

Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma

Yabancı sözcüklerin yerine Türkçe içerisinde kendi dilimizin kelimelerini kullanmamız gerekmektedir. Önemli bir yönüyle dil bir milletin ortak malıdır. İnsanların birbirlerine bağlanarak bir millet oluşturması ve kültürleri ile tarihini koruması için, diline sahip çıkması gerekmektedir.

Ayrıca dil bir milleti bağlaması ile beraber gelecek nesillere önemli bilgileri aktarır. Bir nevi kültürümüzün en önemli taşıyıcısı olarak dilimiz öne çıkar. Tüm bu sebeplerden dolayı gelecek nesillere kültürümüzü ve tarihimizi aktarabilmek için, köprü görevi görebilmesi adına mutlaka dilimize sahip çıkmalıyız. Bu konuda dilimizin biçim ve içerik unsurlarına dikkat etmemiz en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Dünya dilleri arasında alışveriş yapılması normaldir. Ancak son zamanlarda Türkçemize giren yabancı kelimeler normalden fazla artış göstermiş durumda. İçinde yer aldığımız yüz Yıl nedeniyle son yıllarda oldukça yüksek noktaya çıkmış olan yabancı sözcüklerin bazıları ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. Bu sebepten böyle kelimeler için, ‘memnuniyet ifadesi’ değil bunun yerine, ‘bir zorunluluk’ şeklinde ele almak mümkün. Bir diğer ifade ile, ‘bir katlanış’ denebilir.

Peki dilimizi başka dillerin kelimelerinden ve istilasından korumak için ne yapabiliriz? Bunların başında öncelikle gerek yazılı gerekse sözlü ifadelerde yabancı sözcükler yerine Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda yabancı kelime kullanan arkadaşlarımızı kibar bir dille uyarmalıyız. Evimizde hem de okulumuzda ve dışarıda mutlaka yabancı kelimeler yerine, bu kelimelerin Türkçelerini öğrenerek kullanmalıyız. Şimdi Türkçemize giren yabancı kelimeleri ve bunların Türkçe karşılıklarını öğrenelim.

Exıt = Çıkış

Full time = Tam gün

Koordinasyon = Eşgüdüm

Absürt = Saçma

Adapte olmak = Uyum sağlamak

Laptop = Dizüstü bilgisayar

Jenerasyon = Kuşak, nesil

Start almak = Başlamak

Center = Merkez

Okey = Tamam

Trend = Eylem

Spontane = Kendiliğinden

Link = Bağlantı

Bazı zamanlar farkında olmadan yabancı kelimeleri alışkanlık haline getiriyoruz. Böyle durumlarda yabancı kelimelerin Türkçelerini unutuyoruz ve sadece onları kullanıyoruz. Bu sebepten zaman içerisinde yabancı kelimelerin sanki Türkçe kelimeymiş gibi bir his yaratmasına izin veriyoruz. Bunun olmaması için çok dikkatli davranmalı ve yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını kullanmalıyız.

‘’Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.’’ Mustafa Kemal Atatürk

‘’Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız dilini tahrip edin.’’ Konfüçyüs

Gördüğümüz gibi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile beraber Konfüçyüs ülkelerin dilleri hakkında çok önemli sözler söylemiştir. Bu sözlere bakıldığı zaman da bir dilin ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde anlaşılabiliyor.

Türkçemizde ileride de yeni birçok yabancı kelime gelecektir. Bize burada düşen görev ise Türkçemizde yabancı bir kelime gördüğümüz zaman bunun Türkçe karşılığını araştırmaktır. Böylece gündelik yaşamımızda Türkçe kelimeleri kullandığımız zaman başkaları da o kelimeleri öğrenecek ve kullanacaktır. Bu da dilimizi korumanın en önemli yanlarından biridir. Buna her zaman ve her yerde dikkat etmeliyiz.