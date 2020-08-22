6. Sınıf Türkçe Virgülün Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

Virgül cümle içerisinde Türkçede değişik biçimlerde kullanılabilmektedir. Önemli olan nerede ve nasıl kullanıldığını, hangi amaçla ele alındığını anlamaktır. Bu konuda gerçekleştireceğimiz örnekler ile beraber, virgülün nasıl kullanıldığını çok daha iyi biçimde idrak edebilirsiniz. Şimdi bu kuralları tek tek ele alalım.

Virgülün Kullanıldığı Yerler

Cümle içerisinde virgül değişik yerlere konur ve böylece cümlenin daha doğru şekilde anlaşılmasına imkan verir. Aynı zamanda uzun cümleleri okurken nefes alma şansı için de virgülün önemi çok büyüktür.

Eşli Görev Sözcük ve Sözcük Öbeklerinin Aralarında Kullanımı:

‘’Kitaplarını, kalemlerini, defterlerini ve bütün eşyalarını alıp gitti.

Yukarıda görmüş olduğunuz cümlede nesneleri birbirinden ayırmak için kullandık.

‘’Turuncu, şık bir bisikleti var.’’

Bu defa sıfatların ayrılması için virgülü kullandık.

Anlamca Karışan Öğeleri Ayırmak İçin Kullanımı:

‘’Yaşlı adamın yanına gitti.’’

‘’Yaşlı, adamın yanına gitti.’’

Gördüğümüz gibi ikinci cümlede, ‘yaşlı’ kelimesinden sonra virgül getirerek anlam bozukluğunun önüne geçtik. Burada eğer virgül kullanma saydık, ‘yaşlı’ sözcüğü bir sıfat olarak kullanılacaktı.

İçinde Virgül Olmayan Sıralı Cümleler İçin Kullanım:

‘’Oraya gittim, kendisi yoktu.’’

Yukarıdaki cümle içerisinde bizim kullandığımız virgülün dışında herhangi bir virgül yoktur. Böylece biz bu şekilde iki farklı cümleyi birbirinden ayırma niteliği de gerçekleştirmiş olduk.

Ara Sözlerin Başında ve Sonunda Kullanımı:

‘’Bu kamyonu, çocukluğumda en sevdiğim oyuncağı, asla unutmam.’’

Burada ara cümle kullandık ve ‘kamyon’ isimli oyuncuya ara cümle içerisinde açıklama şansı bulduk. Böylece cümle içerisinde hem açıklama kullanma imkanı elde ettik hem de okurken nefes alarak daha rahat şekilde cümleyi değerlendirdik.

Cümle İçerisinde Önem Bildiren Sözcüklerden Sonra Kullanımı:

‘’Yoo, buna da ses çıkarmadan duramam!’’

Herhangi bir duruma karşı tepki vermek istediğimiz zaman, yukarıdaki şekilde virgülü ünlem anlamı yerine kullanabiliriz. Böylece cümle bozulmadan daha doğru ve hatasız biçimde kullanma şansı elde etmemiz mümkün.

Seslenme Bildiren Sözcüklerden Sonra Kullanımı

‘’Sevgili seyirciler, lütfen buraya biraz dikkat edebilir misiniz?’’

Bu defa herhangi bir topluluğa ya da bir kişiye seslenebilmek için virgülü kullandık. Böylece dikkatleri toplamak amaçlı değerlendirmiş olduk.

Not: Özellikle sıfat kullanırken cümlede anlamın bozulmaması için virgülü doğru şekilde ve doğru yerde kullanmak büyük bir öneme sahiptir. Bu kurala mutlaka uyulmalı ve hata yapmamalıyız. Şimdi buna bir örnek daha verelim.

‘’Genç adamı yarın görecek.’’

‘’Genç, adamı yarın görecek.’’

Gördüğümüz gibi hem virgüllü hem de virgülsüz okuduğumuz zaman bambaşka anlamlar çıkmaktadır. İlk cümlede virgül kullanmayınca, ‘genç adam’ vurgusunu ön plana almış olduk. Yani burada sıfat şeklinde ele alındı. Ancak ikinci cümlede sadece, ‘genç’ kelimesini ele alarak bir ismin yerine değerlendirmiş olduk. Böylece yaşanabilecek olası anlam karmaşasının önüne geçtik.

Virgülü kullanırken mutlaka bu kurallara dikkat etmeli ve doğru şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz. Dil bilgisi açısından, en önemli noktalama işaretleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Özellikle virgülü kullanırken noktalı virgül ile karıştırmamaya özen göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden bu iki durumu karıştırmamak amaçlı mutlaka noktalı virgül de nerelerde ve nasıl kullanıyor öğrenmeliyiz.

Şimdi siz de bu konuda farklı örnekleri ele alabilir ve yukarıda verilen kurallar ışığı altında cümlede virgülü değerlendirebilirsiniz.