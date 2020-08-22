6. Sınıf Türkçe Üç Nokta Ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

Cümlelerin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkçemiz içerisinde noktalama işaretlerini mutlaka kullanmalıyız. Ancak bunu yaparken doğru şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz. Bunlar içerisinde üç nokta ile beraber tırnak işaretinin farklı görevleri bulunmaktadır. Şimdi bunu örnekler üzerinden ele alarak daha iyi şekilde anlamaya çalışalım.

Üç Nokta ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Sırası ile şimdi üç nokta ve tırnak işaretinin kullanıldığı yerlere bakalım.

Üç Nokta kullanımı: Üç nokta cümle içerisinde farklı anlamlara sahip biçimde kullanılmaktadır.

- Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna eklenir. Böylece cümlenin aslında tamamlanmadığını ve sonra bir şeylerin eklenmesi gerektiğini gösterir.

‘’Onun yaptığı gibi…’’

‘’Kapıyı açar açmaz…’’

- Kaba sayıldığından dolayı ya da farklı bir nedenden ötürü yazılmak istenmeyen kelimeler için üç nokta kullanılmaktadır.

‘’Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.’’

‘’Armudun iyisini a… yer.’’

- Alıntılar söz konusu olduğu zaman başta, ortada ya da sonda alınmamış olan kelimelerin veya bölümlerin yerine değerlendirilir.

‘’... derken onu görür görmez bir anda kendimde daha büyük bir güç hissettim…’’

- Ünlem ya da bazı seslendirmeler konusunda anlamı daha pekiştirmek ve güçlü hale getirmek için üç nokta kullanılır.

‘’Kara… Kara… Kara göründü!’’

Yukarıdaki cümlede gördüğümüz gibi, ‘kara’ kelimesini ele alarak üç nokta kullandık ve söylenmek istenen durumun daha vurgulu ve etkili hale gelmesine olanak verdik.

- Karşılıklı konuşmalar söz konusu olduğunda yeterli olmayan ya da eksik bırakılan cevaplar için üç nokta kullanılmaktadır.

İş tamamlandı mı?

Çoktan…

Niye bana söylemiyorsun peki?

…

Bu şekilde gördüğümüz gibi ilgili kişinin herhangi bir şey söylemek istemediği ya da gerek olmadığı durumlarda, üç nokta kullanarak cümle daha etkin hale gelebilmektedir.

Not: Ünlem işareti ya da soru işaretinin ardından üç nokta yerine iki nokta kullanmak yeterli gelecektir.

‘’Nasıl geçti bir anda zaman?..’’

‘’Sen kim olduğunu zannediyorsun!..’

Tırnak işareti kullanımı: Üç noktada olduğu gibi aynı şekilde tırnak işareti de cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılır ve değişik görevlere sahiptir.

- Başka bir kimseye ait olan sözün dolaylı yoldan kullanılmasında değerlendirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ‘’Bütün ümidim gençliktedir.’’

- Özel olarak vurgulanmak istenen bir söz olduğu zaman tırnak işareti kullanılır.

Özel bir, ‘’eğitim planı’’ ele alındı.

- Cümle içerisinde yer alan eserler ve adlar, aynı zamanda bölüm başlıkları tırnak işareti içerisine alınır.

Gerçekten Dan Brown isimli yazarın, ‘’Da Vinci’nin Şifresi’’ adlı kitabı oldukça güzel.

Eğer, ‘’içindekiler’’ kısmına daha iyi bakarsanız aradığınız bölümü kolay bir şekilde bulabileceğinize inanıyorum.

Not: Tırnak içine alınmış olan sözlerden sonra gelecek ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmamaktadır. Buna çok dikkat etmeli ve cümle içerisinde özen göstermeliyiz.

Orhan Veli’ye ait olan, ‘’İstanbul'u Dinliyorum’u’’ daha önce hiç okumuş muydunuz?

Bu şekilde belirli yerlere dikkat etmek suretiyle hem üç nokta hem de tırnak işaretini hata olmadan düzgün biçimde cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Siz de hem üç nokta hem de tırnak işaretini daha iyi şekilde anlayabilmek için defterinize farklı örnekler yapabilirsiniz. Bu iki noktalama işareti adına kurallarına göre farklı cümleler ele alabilir ve yazarak çalışabilirsiniz.