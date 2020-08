6. Sınıf Türkçe Soru İşareti Ve Ünlem İşareti konu anlatımı

Noktalama işaretleri cümlelerde doğru şekilde kullanılmasını sağlayan noktalama işaretleri yazının okunmasını kolaylaştırarak, anlam karışıklığını önler. Cümlelerde vurgu ve anlamı ifade etmeyi kolaylaştırır. Noktalama işaretleri ile dilimizde oldukça fazla noktalama işareti kullanılmaktadır.

Noktalama işaretleri sayesinde cümlelerde anlamsızlık önlenmiş olur. 6. Sınıf düzeyinde verilen kazanımlar içerisinde yer alan, noktalama işaretleri konusu ile ilgili özellikle soru işareti ve ünlem işareti ile ilgili birçok detay mevcuttur.

6. Sınıf Soru İşareti Ve Ünlem İşareti Konu Anlatımı

Dilimizde de özellikle Tanzimat Döneminde batı edebiyat ürünlerinin Türk Edebiyatı’na uyarlanması ile noktalama işareti kullanılmaya başlanmıştır. Düz yazının edebiyatımızda yer alması ile noktalama işaretlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Soru işareti Ve ünlem işareti birçok farklı alanda kullanılan özellikle cümle de kullanımı oldukça önemli olan noktalama işaretlerindendir. Birçok alanda kullanılması cümlelerde anlam karışıklığını ortadan kaldırarak daha rahat bir anlatım sağlar. Soru işaretinin kullanım alanları oldukça geniştir. Ünlem işareti ise duygu ve düşünceleri ifade etmeye yarayan en önemli noktalama işaretlerinden biridir. Böylece duygularını ifade edilmesinde etkinliği artırma konusunda ünlem işaretinden yararlanılır.

Konular her sınıf düzeyinde daha da geliştirilerek verilmektedir. Bu konular içinde de en önemli konulardan biri de noktalama işaretleri konusudur. Noktalama işaretlerinin her biri ayrıca öneme sahiptir. Noktalama işaretleri sayesinde cümleler anlam kazanır. Bu sebeple her noktalama işareti kendi içerisinde farklı özellikler barındırır.

Soru İşareti

Soru işareti kullanım alanı en yaygın olan noktalama işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkar. 6. Sınıf düzeyinde de öğrencileri verilmesi hedeflenen noktalama işaretlerinden biri de soru işaretidir. Soru işaretinin kullanıldığı alanlar ise:

Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır.

- Ali eve geldi mi? Böylece cümlede sorunun sorulduğu ifadesi anlaşılmış olur.

Soru işareti sözcüğünün zıt anlamlısının ifade edilmek istendiği yerde kullanılır.

- Ayşe çok çalışkan (?) Bir öğrenciymiş. Böylece kişinin ifade etmek istediği farklı kelimeye çağrışımda bulunmayı sağlar.

Kesin olarak bilinmeyen tarihlerde tarihlerin yerine soru işareti konur.

- Yunus Emre (?- ?) Devrinin ve günümüzün hala en çok okunan ozanıdır. Özellikle doğum ve ölüm yılları kesin tarihleri net olmayan kişi ve durumlar için soru işareti kullanımı mümkündür.

Ünlem İşareti

Duygu ifadesi ünlem işareti ile yapılmaktadır. Ünlem işareti birçok alanda kullanılan işaretlerden bir tanesidir. Ünlem işareti kullanım alanları:

Ünlem işareti; sevinç, mutluluk, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

- Ahhh! Oda neydi?

Böylece duygunun karşıya daha iyi geçmesi sağlanır.

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti kullanılır.

- Eyy! Türk gençliği.

Seslenme ve hitap sözlerinin hemen ardından kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir.

- Eyy, Türk gençliği!

Alay kinaye küçümseme gibi anlamları ifade eden sözden hemen sonra yay ayraç içinde kullanılabilir.

- Kendi halinde biriymiş (!), kimsenin işine burnunu sokmazmış.

Böylece ünlem işareti birçok duyguya anlam katan en önemli noktalama işaretidir. Ünlem işareti de kullanımı en yaygın olan noktalama işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Öğrencilerin daha anlaşılır ve dikkatli cümleler kurmasını sağlar.