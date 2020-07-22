Sıfatlar anlam özellikleri bakımından üç gruba ayrılır. Bazı sıfatlar pekiştirme ve küçültme işlevi görürken, bazıları da derecelendirme amacıyla kullanılır.

6. Sınıf Türkçe Sıfatlar - Konu Anlatımı

1- Niteleme Sıfatları:

Eğer bir varlığın ya da nesnenin nasıl olduğu sorusuna yanıt veriyorsa o sıfatlar niteleme sıfatı olarak tanımlanır.

Örnek -1- İşlek bir caddede gözden kayboldu. / Nasıl cadde? - İşlek (Sıfat) Cadde (isim)

Örnek -2- Hayatımda gördüğüm en güzel kediydi. / Nasıl kedi? - Güzel (Sıfat) Kedi (İsim)

Örnek -2- Dışarıda berbat bir hava var. / Nasıl hava? - Berbat (Sıfat) - Hava (İsim)

2- Belirtme Sıfatları:

Belirtme sıfatları varlıkları çok yönlü olarak tanımlar. Bu nedenle kendi içerisinde dört ana gruba ayrılır.

1- İşaret Sıfatları:

Bir nesneyi göstermek ya da bir kelimeyi öne çıkarmak için kullanılan sıfat türleridir.

Örnek -1- Ne zaman Taksim'e gelsem bu kitapçıya uğrarım. - Bu sıfatı ile kitapçı işaret ediliyor.

Örnek -2- Şu fotoğraftaki adamı daha önce gördün mü? - Şu sıfatı ile fotoğrafçı işaret ediliyor.

Not: İşaret sıfatları sık sık işaret zamirleri ile karıştırılır. Bir kelimenin sıfat olarak tanımlanması için ek almaması ve mutlaka bir ismi tanımlaması gerekir.

Örnek -1- Ben en çok şu pastayı beğendim. - Şu, pastayı işaret ettiği için sıfattır.

Örnek -2- Ben en çok şunu beğendim. - Bu cümlede Şu ek alarak işaret zamiri olmuştur.

2- Soru sıfatları:

İsim üzerinden soru soran sıfatlara soru sıfatı denir.

Örnek -1- Kaç saat oldu, hala gelmedi. - Kaç- Soru Sıfatı

Örnek -2- En son hangi kitabı okudun? - Hangi- Soru Sıfatı

3- Belgisiz Sıfatlar:

Sayı sıfatları isimleri net bir şekilde belirtirken, belgisiz sıfatlar sadece çokluk - azlık belirtir.

Örnek -1- Yokuşun başında birkaç kişi göründü. - Birkaç - Azlık belirten belgisiz sıfat.

Örnek -2- Üzerinden fazla zaman geçti. - Fazla - Çokluk belirten belgisiz sıfat.

4- Sayı Sıfatları:

Kendi içerisinde dörde ayrılan sıfat çeşitleridir.

Örnek 1- Tüm ürünlerde yüzde elli indirim var. - Yüzde Elli - Kesir Sayı Sıfatı

Örnek 2- Babam geldiğinde hepimize birer hediye aldı - Birer - Üleştirme Sayı Sıfatı

Örnek 3- Daha birinci soruda elendi. - Birinci - Sıra Sayı Sıfatı

Örnek 4- On beş yaşında olmasına rağmen daha olgun davranıyordu. - On Beş - Asıl Sayı Sıfatı

Anlam Özellikleri Bakımından Sıfatlar

Sıfatlar anlam özellikleri bakımından üç ayrı grupta yer alır. Bu sıfatların ortak özelliği ek almalarıdır.

1- Sıfatlarda Küçültme:

Örnek -1- Minik elleriyle yaprakları toplamaya çalışıyordu. - Minik - Niteleme Sıfatı

Örnek -2- Minicik elleriyle yaprakları toplamaya çalışıyordu. - Minicik - Küçültme Sıfatı

Diğer örnekler: Küçücük, Acımsı, Büyükçe

2- Sıfatlarda Pekiştirme:

Küçültme sıfatlarında olduğu gibi pekiştirme amaçlı kullanılan sıfatlara da ekler getirilir. Cümle içerisinde isimlerin anlamını vurgulamak için bu sıfatlar kullanılır

Örnek -1- Kapkara gökten yağmur damlaları düştü. - Kara - Kapkara

Örnek -2- Sapsarı yüzünden hasta olduğu anlaşılıyordu. - Sarı - Sapsarı

3- Sıfatlarda Derecelendirme:

Örnek -1- Ondan daha karakterli birini görmedim. - Daha

Örnek -2- Bu zamana kadar izlediğim en güzel film bu. - En