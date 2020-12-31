6. Sınıf Türkçe Öznel-Nesnel İfadeler konu anlatımı

Nesnel ifadeler tarihi ve bilimsel gerçeklere dayanır. Kişiden kişiye değişmediği için ''nesnel'' olarak adlandırılmıştır. Öznel ifadelerin diğer adı ''Subjektif'', nesnel yargıların diğer adı ise ''Objektiftir.''

Öznel - Nesnel İfadeler

1- Öznel İfadelerin Özellikleri:

Yazar, düşünce yazılarında kendi fikirlerini öne sürer. Bazı nesnel ifadelerden de destek alabilir. Ancak, okura savunduğu ana fikri aktarır. Bu nedenle öznel ifadeler, kişiden kişiye değişen gerçekliklerden meydana gelir. Gözlem dışında, sezgi ve çağrışım da öznel ifadelerin temelinde yer alır.

2- Öznel İfadeli Cümleler:

1.A. - Kırmızı elbise yerine yeşil ya da mavi olanı almalısın.

1.B. - İnsan doğaya karıştı mı, çiçeklerin kokusunu aldı mı artık bambaşka bir insana

dönüşüyor.

1.C. - Hislerim beni yanıltmaz: Bu adam kesin yalan söylüyor.

1.D. - Biri şehirden bunalınca hiç düşünmeden bir bavul hazırlamalı, kaçabileceği en uzak yere kadar kaçıp kafasını dinlemeye bakmalı.

1.E. Şiir yazmak romandan da öyküden de zordur. Şiir kısa ve kolay gibi görünür ama çok büyük dikkat ve özen ister.

1.F.- Önemli olan kitap okuyanların sayısının artması değil kitabı anlayanların sayısının artmasıdır.

1.G. - İlkbahar, insanın kalbinde uyuyakalmış duyguları yeniden dirilten, taptaze bir sevinçtir.

1.H. - Köyde yaşayan insanlar şehirdekilere oranla çok daha mutlu ve huzurlu.

1.I - iletişim araçları gelişti gelişmesine de bu sefer de iletişim koptu.

1.H - Peyami Safa'nın en iyi kitabı Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'dur.

Not: ''Bence'' - ''Bana kalırsa'' - ''Bana göre'' - ''Bana soracak olursanız'' gibi kalıplarla başlayan her cümle öznel ifadeye örnek olarak gösterilebilir.

Örnek Cümleler:

1.A - Bence bu sene Ege Bölgesine hiç gelmediği kadar turist gelecek. - Tahmin cümlesi.

1.B. Bence Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasındaki en büyük etken iç karışıklıklardı. - Kişisel Görüş

1.C.- Bana kalırsa Türk Öykücülüğü altın çağını Ömer Seyfettin zamanında yaşamıştır.

1.D. - Bana göre Türkiye tarımsal üretime ağırlık vermeli.

1.E- Bana soracak olursanız bu film gişede istediği hasılatı elde edemez.

1.F. - Bana öyle geliyor ki bu sene ligin şampiyonu erken belli olacak.

3 Nesnel İfadelerin Özellikleri:

Nesnel ifadeler, yoruma ve görüş ayrılıklarına açık olmayan yargıların genel adıdır. Soyut değil somuttur. Nesnel ifadelerin temelinde bilimsel kanıtlar, istatistik ve tarihi bulgular yer alır.

4- Nesnel İfadeli Cümleler:

1.A. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte ülkemizde birçok reform yapıldı.

1.B. - Küresel ısınma iklim değişikliğine ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bunun sonucunda birçok hayvanın nesli tükenmiştir.

1.C. - Genellikle beyit ve dörtlüklerle yazılan manzum eserlere şiir denir.

1.D. - Türkiye'de Anadolu Rock'un temsilcileri arasında Haluk Levent, Murat Kekilli, Barış Manço ve Cem Karaca yer alıyor.

1.E. - Obezite, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen son derece tehlikeli bir hastalıktır.

1.F - Türk Edebiyatında Garip Akımı, Melih Cevdet Anday, Orhan Veli ve Oktay Rıfat tarafından kuruldu.

Not: Tarihi bilgilere dayanan her ifade nesnel yargılara örnek gösterilebilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında, Selanik'te doğdu.

1.B- Türk Sinemasının ilk renkli filmi olan Halıcı Kız, 1953 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından çekildi.