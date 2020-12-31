6. Sınıf Türkçe Örneklendirme Cümleleri konu anlatımı

Bu tür cümleler genellikle ''Örneğin'' kelimesi ile birlikte kullanılır. İki nokta konduktan sonra verilmek istenen örnekler sıralanabilir. Eğer anlamca benzer sıfatlar ve nitelikler sıralanıyorsa her kelimenin arasına virgül konmalıdır.

Örneklendirme Cümleleri:

1- ''Örneğin ile Kurulan Cümleler:''

Biraz daha çalışkan olabilirsin.

Nasıl?

Örneğin biraz daha erken kalkarak ya da daha fazla kitap okuyarak.

(Cümlede bir insanın nasıl çalışkan olabileceğine dair iki örnek verilmiştir.)

2- Birçok sanatçının hayatı zorluklarla geçmiştir. Örneğin, Van Gogh, Victor Hugo,Jack London.

3- Kendin birçok yeni hobi edinebilirsin. Örneğin, kamp yapmak, basketbol oynamak,kitap okumak ya da resim çizmek.

Not: Bazı cümlelerde ''Örnek'' kelimesi kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Türk Şiirinde öncü olan birçok isim vardır. Orhan Veli, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı ve Melih Cevdet Anday, öncü şairlere örnek gösterilebilir.

2- Bazı ülkeler Avrupa kıtasında yer almasına rağmen Avrupa Birliğine üye değildir. İsviçre ve İzlanda bu ülkelere örnek olarak gösterilebilir.

Not: ''Örnek'' kelimesinin isim olarak kullanıldığı cümleler benzetme cümlesi değildir.

Örnek Cümleler:

1- Levent, sergilediği bu davranışla okuldaki herkes örnek oldu.

2- Kazakların rengi, beden ölçüsü ve tasarımı bir örnek.

2- ''Gibi'' Edatıyla Kurulan Örneklendirme Cümleleri:

1.A. - Birçok şey hasta olmana neden olabilir: Terli terli su içmek, şapka ve atkı takmamak, yalın ayak yere basmak gibi.

1.B. - Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi önemli isimler İkinci Yeni Akımının kurulmasında etkili oldu.

1.C.- ''Susuz Yaz'' ve ''Sevmek Zamanı'' gibi filmler Türk Sinemasının gelişmesinde etkili oldu.

''Gibi'' edatının kullanıldığı her cümle, örneklendirme cümlesi değildir.

1.D- Şairin de dediği gibi: ''Hayat sadece sevince ve sevilince güzel.''

(Alıntı cümleleri aynı zamanda örneklendirme cümleleridir. ''Dediği gibi'' kalıbı sıklıkla kullanılır.

Örnek Cümleler:

!.A- Hayatımda senin gibi bir insan tanımadım. (Sana benzeyen anlamında)

1.B - Onun gibi arkadaş olmaz olsun. (Bu cümle örneklendirme değil benzetme cümlesidir.)

3- ''Başta Olmak Üzere'' Söz Grubuyla Kurulan Örneklendime Cümleleri:

1.A. - Belçika, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini gezmek istiyorum.

1.B. - Roman ve hikaye başta olmak üzere birçok türde kitap yazdı.

1.C. - Toplantıya Selma Hanım ve Halil Bey başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.

4- ''Mesela'' Kelimesi ile Kurulan Örneklendirme Cümleleri:

Örnek Cümleler:

1.A. - Hakan'ın bazı davranışlarını hiç beğenmiyorum. Mesela bir anda bağırıp çağırması ya da kırıcı sözler fark etmesi.

1.B. - Babamla birlikte sık sık tatile çıkarız. Mesela geçen hafta Bodrum'a gittik.

Not: ''Mesela'' kelimesi bazı cümlelerde olayların ya da kişilerin zıddı olan örnekler vermek için de kullanılır.

Örnek Cümleler:

- Bu dünyada herkes kötü değil. Mesela Hakkı ve Salih çok iyiler.

- Teknoloji her zaman fayda sağlamaz. Mesela telefon ve bilgisayar balında fazla vakit geçirmek insa sağlığını olumsuz etkiler.

5- Diğer Örneklendirme Cümleleri:

1.A. - Küçükken ne güzel oyunlar oynardık: Yerden yüksek, saklambaç, yakar top, elim sende, üç taş...

1.B. - Son zamanlarda çok güzel kitaplar okudum: Cesur Yeni Dünya, Bir Katibin Çocukluğu,

1.C. - Sürüngenler familyasında yer alan bazı hayvanlar: Kertenkele, kaplumbağa, yılan ve bukalemun