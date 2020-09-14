6. Sınıf Türkçe Metnin Bölümleri konu anlatımı

Bir metin üç ayrı bölümden oluşur. Bunlar giriş gelişme ve sonuç bölümleridir. Bir metni hazırlarken özellikle bu bölümler ele alındığı zaman hikayemizi çok daha kolay şekilde hazırlayabiliriz. Aynı zamanda karşımızda metinler için sorular söz konusu olduğunda hangi bölüme bakmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz.

Metnin Bölümleri

Genellikle öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç farklı bölümden meydana gelir. Bunları unutmamamız için alt alta sıralayalım.

- Giriş

- Gelişme

- Sonuç

Şimdi bu bölümlerin ne olduğunu inceleyelim ve tek tek değerlendirelim.

Giriş: Kahramanları ve olayların geçtiği yer olarak giriş bölümü öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bazı zamanlar olayı kısaca anlattığı yer olarak giriş bölümü değerlendirilir. Bu bölümde kahramanları tanırız ve nasıl bir olayın içine girdiğimizi yavaş yavaş anlamaya başlarız.

Gelişme: Bu bölümde olay genişler ve nasıl sonuçlanacağı konusunda ipuçları verir. Aynı zamanda yaşanan olaylar ile okuyucu daha meraklı hale gelir. Bazı olaylar yaşanır ve bu olaylar okuyan kişiye sona doğru daha hızlı şekilde götürür. Ayrıca gelişme bölümü hikayenin en uzun kısmıdır. O yüzden bu bölümü doğru şekilde anlamak ya da yazmak çok önemlidir.

Sonuç: Öyküleyici metinlerin sonuç bölümüne geldiğimiz zaman merak ettiğimiz tüm olayların cevaplarını alırız. Burada tüm yaşanan olaylar sonuçlanır ve en sonunda her şeyin nasıl biteceği anlaşılır. Özellikle çok doğru ve etkili bir sonuç olmalı ki giriş ve gelişme ile beraber sonuç bölümünü en iyi şekilde anlatsın.

Metinle ilgili sorular aynı zamanda farklı gruplar üzerinden ele alınır. Bunlar örneğin okuma öncesi, okuma sırasında ve okuma sonrası şeklinde grup olarak öne çıkmaktadır. Şimdi bunların ne olduklarını tek tek inceleyelim ve anlayalım.

Okuma öncesi sorulan sorular: Okul öncesi hikaye hakkında sorular sorarak bir ön fikir elde edilir. Aynı zamanda okuma için hazırlık yapma şansı yakalanır. Okuma öncesi soru sorarak konuyu daha önyargısız şekilde ve hazırlıklı biçimde okuma şansı elde edilebilir.

Okuma sırasında sorulan sorular: Okuma sırasında sorulan sorular hikayeyi belli bir noktaya kadar okuduktan sonra, bundan sonrası için tahminde bulunmak amaçlıdır. O yüzden bu anda sorulacak olan soruların hikayeden çok uzaklaşmaması önemlidir. Bu yüzden o ana kadar okunan bölümler çok dikkatli şekilde anlaşılmalıdır.

Okuma sonrası sorulan sorular: Okuma sorusu sorulan sorular okumuş olan metin hakkında merak edilenler üzerine değerlendirilir. Aynı zamanda metin hakkında varsayımlar üzerinden de çıkarım yapılabilmektedir. Özellikle okumayı dinleyenlerin konu hakkındaki fikirlerini almak amaçlı sorular sorulabilmektedir.

Tüm bunlar metnin bölümleri üzerinden konuyu çok daha iyi anlamak ve sorulara yanıt vermek için ele alınır. Özellikle metni bölümlerine ayırmak suretiyle giriş ve gelişme ile sonuç kısımlarını çok iyi anlamak büyük öneme sahiptir. Böylece karşınıza çıkacak olan soruları daha iyi cevaplayabilir ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu konuda kendiniz farklı hikayeleri okuyarak bunları giriş ve gelişme ve sonuç bölümlerine ayırabilirsiniz. Daha sonra okuma öncesi ve sırası ile beraber sonrasında sorular sorabilir ve kendiniz cevap verebilirsiniz. Hangi metin olursa olsun her zaman bölümler üçe ayrılmalıdır. Böylece konuyu çok daha doğru şekilde anlayabilir ve sorulara en iyi biçimde yanıt verebilirsiniz.