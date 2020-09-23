6. Sınıf Türkçe Mektup Ve Tiyatro konu anlatımı

En önemli sanat dalları arasında yer alan tiyatro canlı olarak seyirci önünde oynanır. Bunun gerçekleşmesi için bazı kurallar vardır ve aynı zamanda tiyatronun değişik türleri bulunur. Yine Türkçe dilbilgisi açısından mektup yazarken, bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu konuda mektuplar kimlere nasıl yazılır inceleyeceğiz ve bunları öğreneceğiz.

Mektup ve Tiyatro

Mektup ve tiyatro kendi özellikleri bulunan Türkçenin farklı konularıdır. Şimdi bunların ne olduklarını, nasıl yapıldıklarını ve özelliklerinin ne olduğunu anlayabilmek için ele alalım ve inceleyelim.

Mektup

Herhangi bir konuda haber vermek, duyguları anlatmak, istemek ya da sormak adına yazılan yazı türüne mektup denir. Mektubun yazılması için belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kimlere yazılacağı da değişir.

- Mektup hitapla başlar ve mutlaka tarih atılır.

- Mektupların 4 farklı türü bulunur. Bunlar içerisinde özel mektuplar, edebi mektuplar, iş mektupları ya da resmi mektuplar bulunmaktadır.

- Özel mektuplar yakın çevremizde bulunan insanlara yazdığımız ve sadece karşıdaki kişiyle bizim bildiğimiz mektuplardır.

- Edebi mektuplar ise edebiyatçıların birbirlerine gönderdikleri ve özel olarak yazdıkları mektup çeşitleridir.

- Resmi mektuplar, devlet dairelerinde çalışan kişilerin birbirlerine gönderdikleri mektuplar olarak bilinir. Aynı zamanda kişiler ile devlet arasında yapılan mektuplaşma da yine bunun içerisine girmektedir.

- Ticari ve kurumlar arasındaki mektuplaşma ise iş mektupları olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu mektupların kendine özel yazı tarifleri bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan ve ortak olan durum belli bir hitap ile başlamasıdır. Mesela Özel ve edebi mektuplar için ‘sevgili’ diye başlayarak bu kısmı isim getirilebilir. Aynı şekilde resmi mektuplar ile iş mektupları açısından ise, hangi kuruma veriliyorsa onun ismi yazarak başlanabilir.

Tiyatro

Sahnede oynanmak üzere yazılmış olan senaryolara tiyatro denir. Bu yazılar özel olarak hazırlanır ve farklı oyuncular tarafından sahnede sergilenir. Özellikle belli başlı bazı farklı tüller üzerinden tiyatro yapılabilmektedir. Bunları dram, komedi ve trajedi gibi üç başlık altında ele almak mümkün. Tiyatro oynanırken süreleri değişkenlik gösterir. Bazıları bir saatin altında olurken bazıları ise bir saatten fazla sürebilmektedir.

Tiyatroda tüm olaylar sahnede canlanır. Bu canlandırma oyuncular tarafından gerçekleşir ve ayrıca farklı eşyalar ve nesnelerden faydalanılır. Mesela evde oynanıyor ise koltuklar ya da mutfak dekorları gibi özel hazırlanmış dekorlar kullanılır.

Aynı zamanda tiyatro perde halinde oynanır. Birinci perde ve ikinci perde ya da üçüncü perde şeklinde devam eder. Ancak bu durum oyunun türüne ve tiyatronun süresine bağlı olarak perde sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. Canlı olarak seyirci karşısında oynanan tiyatro oldukça zordur ve çok önemlidir. Tekrarı olmadığı için herhangi bir hata olmadan oyuncular oyunları dikkatli bir şekilde sergilemelidir. Her ne kadar sinema çekimlerinde tekrar yapılma şansı olsa bile, tiyatroda öyle bir şans yoktur.

Mektup ve tiyatro Türkçe açısından en önemli konular içerisinde gelmektedir. Hem mektup hem de tiyatro ele alınırken mutlaka kuralları iyi bilinmelidir. Mesela tiyatroda hangi tür ele alınacak ya da mektup yazarken kime hitap edilecek bunlar iyi bilinmeli ve kuralları öğrenilmelidir. Bu konuda tiyatro veya mektup örneklerine bakabilir ve konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.