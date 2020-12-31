6. Sınıf Türkçe Koşul Cümleleri konu anlatımı

Bazı koşul cümleleri iki yan cümlecikten oluşur. İlk cümlede koşul belirtilir, ikinci cümle ise sonuç bildirir. Bu cümleler birbirinden virgül ile ayrılır. Koşul cümlelerinde ''ise'' - ''şayet'' ve yoksa'' bağlaçları da sıklıkla kullanılır.

Koşul Cümleleri

Şart cümleleri adıyla da bilinir. Bir şeyin gerçekleşmesi ya da yapılmasının bir şartı bağlandığı cümleler ''koşul / şart cümlesi'' olarak tanımlanır.

1- ''Eğer'' Bağlacı ile Kurulan Koşul Cümleleri:

1.A. - Eğer yine gecikirsen seninle asla plan yapmam.

Koşul: Cümledeki gizli öznenin bir daha gecikmemesi.

Sonuç: Plan yapmak.

1.B. - Eğer, Şeyma benimle birlikte Antalya'ya gelirse, çok mutlu olurum.

Koşul: Şeyma'nın gelmesi.

Sonuç: Mutlu olmak.

1.C. - Eğer tatile çıkabilirsek hem İzmir'i hem de Aydın'ı gezeceğiz.

Koşul: Tatile çıkabilmek.

Sonuç: İzmir'i ve Aydın'ı gezmek.

1.D. - Eğer ders çalışmazsan istediğin okulu kazanamazsın.

Koşul: Ders çalışmak.

Sonuç: Okulu Kazanmak.

1.E.- Eğer insanlar doğayı korumak istiyorsa daha çok ağaç dikmeli.

Koşul: Doğayı korumak.

Sonuç: Ağaç dikmek.

2- ''Şayet'' Bağlacı ile Kurulan Koşul Cümleleri:

1.A. - Şayet Tekirdağ'da ise onunla çok rahat görüşürüz.

Koşul: Gizli öznenin Tekirdağ'da olması.

Sonuç: Görüşmek.

1.B. - Ali bana bir daha yalan söylerse şayet onu asla affetmem.

Koşul: Ali'nin yalan söylemesi.

Sonuç: Affetmemek

1.C. - Şayet sınava yeteri kadar çalışmazsam istediğim notu alamam.

Koşul: Sınava yeteri kadar çalışmak.

Sonuç: İstenilen notu almak.

1.D. - Şayet ondan bir haber alırsan beni de bilgilendir lütfen.

Koşul: Gizli özneden haber almak.

Sonuç: Bilgilendirmek

1.E. - Şayet Bursa'ya gidersek sana haber verirsek.

Koşul: Bursa'ya gitmek

Sonuç: Haber vermek.

Not: ''Şayet'' bağlacı olasılık bildiren cümlelerde de kullanılır.

Örnek Cümleler:

''Şayet telefonun tekrar bozulursa babanı benimkinden arayabilirsin.''

Bu cümlede telefonun bozulması bir ihtimal olarak belirtiliyor. Bu nedenle koşul değil ihtimal cümlesi.

''Şayet dedemin yanına gidersem ona işlerinde yardım edeceğim.''

Bu cümlede de dedenin yanına gitme ihtimalinden bahsediliyor.

''Onu bir daha görürsen şayet, selamımı söyle.''

''Şayet yağmur devam ederse bu gece burada kalırsınız.''

''Şayet fotoğrafları bulursan bana da gönder.''

3- ''İse'' - ''İsen'' Bağlacı ile Kurulan Koşul Cümleleri:

1.A. - Bol bol kitap okursan bilgi birikimin artar.

Koşul: Bol bol kitap okumak.

Sonuç: Bilgi birikiminin artması.

1.B. - Ayşe'yi bir daha görürsem kitabımı geri vermesini söyleyeceğim.

Koşul: Ayşe'yi yeniden görmek.

Sonuç: Kitabını geri istemek.

1.C. - Yine aynı şeyi yaparsa onunla olan tüm iletişimimi keseceğim.

Koşul: Gizli öznenin aynı şeyi yapması.

Sonuç: İletişimi kesmek.

1.D. - İbrahim ile kardeşi doğum günü partime gelirse çok mutlu olurum.

Koşul: İbrahim ile kardeşinin doğum günü partisine gelmesi.

Sonuç: Öznenin mutlu olması.

1.E. - İstanbul'a giderseniz Boğaz turu yapın mutlaka.

Koşul: İstanbul'a gitmek.

Sonuç: Boğaz turu yapmak.

4- Diğer Koşul Cümlelerine Örnekler:

- Başaracaksın, yeter ki kendine olan inancını kaybetme.

- Yeter ki şu dersten geçeyim, sonra emin ol çok rahatlayacağım.

- Bu hızla devam edersen bizi de geçeceksin.

- Artvin'e gelirsen bize de uğra lütfen.

- Bir hafta içinde geri ödemek şartıyla sana borç verebilirim.

- Benimle ilgilendiği sürece ona asla kızmam.

- Bu havada atkını ve şapkanı takmazsan hasta olursun.