6. Sınıf Türkçe Kesme İşareti, Eğik Çizgi Ve Yay Ayraç konu anlatımı

Kesme işareti dışındaki noktalama işaretlerinden sonra gelecek olan kelimenin ilk harfi bir harflik boşluk bırakıldıktan sonra yazılmaktadır.

Kesme İşareti, Eğik Çizgi ve Yay Ayraç

Kesme İşareti (')

Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaktadır. Kesme işaretinden sonra gelen ekin ilk harfi bitişik yazılır ve büyük harf ile başlamaz. Örnek verecek olursak;

Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cemre'nin Kurtuluş Savaşı'nı, Fatih Sultan Mehmet'in, Halil Paşa Yalısı'nda, Yükselme Dönemi'nde, Yeni Çağ'ın, Almanların, Çanakkale Boğazı'na, Osmanlı Devleti'nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın, Samanyolu'nu, Resmi Gazete'nin, Yunus Emre'ye, Mikail'i, Cebrail'e, Kazım Karabekir'e, Sultan Ana'ya, Namık Kemal'e,

Atatürk 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktı.

Defterimi Ayşe'nin erkek kardeşine verdim.

İstanbul'da sonbahar çok güzel olur.

TDK'nın 1932 yılında kurulduğunu biliyor muydun?

Sezar'ın hakkını Sezar'a ver.

Mehmet Bey'in iki tane kedisi vardır.

Aleyna'nın elbisesi çok güzeldir.

Prof. Dr. Cemal'e görünmenizi öneririm.

Yerleri bildiren özel isimler kısaltılarak kullanıldığında ek aldıkları zaman ek, kesme işareti ile ayrılır. Örneğin; Boğaz'dan, Hisar'a

Hisar'ın ışıkları bütün geceyi aydınlatıyordu.

Boğaz'dan gemiler geçerken seni düşünüyordum.

Belli bir yönetmelikten, kanundan ya da tüzükten bahsedilirken yönetmelik kelimeleri ek aldığı zaman kesme işareti ile ayrılmaktadır. Örneğin;

Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik'e göre yerlere çöp atmak yasaktır.

Bu Kanunun 18. maddesinde sokak hayvanlarının korunması gerektiğinden söz edilmiştir.

Özel isimlerden sonra yay ayraç içerisinde açıklama yapılacak ise kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılmalıdır. Örneğin; Halit Ziya'ya (Uşaklıgil), Yunus Emre'nin (1240 - 1320) gibi.

Avrupa Birliği ek aldığı zaman kesme işareti ile ayrılmalıdır. Avrupa Birliği'nin ilk üyesi ülkeler...

Özel adlar sonuna üçüncü tekil iyelik eki aldığında bundan sonra gelen ek kesme işareti ile ayrılmaz. Örneğin;

Boğaz Köprümüzün güzelliği her zaman dillere destan olmuştur.

Kuşadamızın doğal güzellikleri görülmeye değerdir.

Amik Ovamızın ne kadar güzel olduğunu biliyor musun?

Kurum ve kuruluşlara, iş yerlerin, kurullara, oturumlara gelen ekler kesme işareti ile ayrılmamaktadır. Örneğin; Türk Dil Kurumundan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Bakanlar Kuruluna, Mavi Köşe Bakkalının

Rektörlük ya da Başbakanlık gibi kelimeler ünlü ile başlayan ek getirildiğinde Rektörlüğün, Başbakanlığa şeklinde yazılırlar.

Özel isimlere gelen çoğul ekleri ya da yapım ekleri ve bu eklerden sonra gelen diğer ekler kesme işareti ile ayrılmamaktadır. Aleynalar, Adanalı, Müslümanlık

Eğik Çizgi (/)

Eğik çizgi dizeler yan yana yazıldığı zaman aralarına konulmaktadır.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına ve şehir ile ilçe adı arasına konur.

Çınarcık Mahallesi Elma Sokak 25/9 Seyhan / Adana

Tarih yazılırken gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. 12/08/1991

Dilbilgisi kurallarında eklerin değişik biçimlerini göstermek amacı ile kullanılabilir. -a / -e, -da / -de

Matematik de bölme işareti yerine kullanılabilmektedir. 10/5=2

Fizik ya da matematik gibi derslerde birimlerin arasına konarak oranları göstermek için kullanılır. m/sn (metre/saniye)

Yay Ayraç ()

Cümlede ek bilgiler verilecek ise bu ek bilgiler yay ayraç içerisinde söylenebilir.

Bir ülkenin çocukları (her koşulda) el üstünde tutulmalıdır.

Özel ya da cins adlar eğer ek alacaklar ise yay ayraçtan önce ek almaları gerekir.

Aşk-ı Memnu Halit Ziya'nın (Uşaklıgil) eserlerinden biridir.

Senaryo ya da Tiyatro eserlerinde kişilerin hareketlerini açıklamak için kullanılır.

Genç çocuk- (ağlayarak) Lütfen beni bağışlayın bayım.