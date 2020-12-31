6. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri konu anlatımı

Türkçede karşılaştırma cümleleri hem okul hayatımızda hem de gündelik yaşantımızda karşımıza çok fazla çıkar. Hangi cümlelerin karşılaştırma cümleleri olduğunu anlamak için belli başlı bazı hususları bilmemiz gerekiyor.

Karşılaştırma Cümleleri

Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma cümleleri denir. Karşılaştırma cümleleri yapılırken benzerlik ve farklılık ya da üstünlük gibi durumlar ele alınır. Aynı zamanda karşılaştırma cümleleri kurarken kullanmamız gereken bazı sözcük grupları bulunmaktadır.

- Gibi

- Kadar

- En

- Daha

- Çok

- Göre

- Fazla

Yukarıda saydığımız sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak karşılaştırma cümlelerini yapabiliriz. Ancak mutlaka bu sözcükleri değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu sayede iki farklı durumu tek bir cümle içerisinde karşılaştırabilir ve benzerlikleri ve farklılıkları ya da üstünlükleri üzerinden cümle kurabiliriz. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve incelemeye çalışalım.

Örnek:

Yaz aylarında İzmir şehri İstanbul'dan daha sıcaktır.

Televizyon sinema kadar etkilidir.

Okulumuzun en çalışkan öğrencisi benim.

Ali futbol oynamayı çok sever, Gökçe ise Voleybol oynamayı.

Şimdi yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman farklı kavram ya da durumların karşılaştırıldığını görüyoruz. Mesela ilk cümleye baktığımız zaman İzmir'in İstanbul'dan daha sıcak olduğunu söylüyor. Yani karşılaştırma yapıyor ve İzmir'in dağ sıcak olduğunu anlatıyor.

İkinci cümlede ise televizyonun da sinema gibi keyfi şekilde film ya da dizi izleme imkanı verdiğini anlatmaktadır. Bu şekilde diğer cümleleri de inceleyebilir ve aralarındaki karşılaştırma durumlarına bakabilirsiniz.

Yukarıda farklılıklardan bir karşılaştırma yapıldı. Aynı zamanda benzerlik üzerinden de bazı karşılaştırmalar yapılabilir.

Ali gibi Ece'nin de bir sürü kitabı var.

Merve'nin notları Aslı kadar iyi.

Senin gibi ben de büyüyünce doktor olacağım.

Gördüğümüz gibi aradaki eşitlik ve benzerlik üzerinden karşılaştırma cümleleri yaptık. Kişilerin aynı şeylere sahip olduğunu ya da aynı miktarı sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuda yukarıda verdiğimiz bütün farklı sözcük ve sözcük gruplarını ele alarak sırasıyla her biri ile bir cümle kuralım.

Hasan da Mert gibi çok hasta olmuş.

Ben de senin kadar hızlı koşarım.

Oradaki en güçlü kişi benim.

İstanbul şehrinin Ankara'dan daha çok nüfusu vardır.

Bugün en çok Merve çalıştı.

Ülkemizin doğusuna göre Batı daha sıcaktır.

Ben bugün düne göre daha fazla yemek yedim.

Yukarıda gördüğünüz durumlar gibi siz de farklı karşılaştırma cümleleri kurabilirsiniz. Burada önemli olan yukarıdaki sözcükleri kullanmaktır. Aynı zamanda karşılaştırma cümleleri kurarken, mutlaka en az 2 tane durum, varlık ya da kavramı olmalıdır. Çünkü bunlar bir cümle içerisinde ele alınacak ve karşılaştırma yapılacak.

Not: Karşılaştırma cümleleri tek bir cümleden oluşur. Bu cümleler karşımıza çıktığı zaman yukarıdaki sözcükleri aklımızda tutarak bulabiliriz. Aynı zamanda farklı kavram ya da durumları karşılaştırma durumu gördüğümüz zaman yine anlayabiliriz.

Karşılaştırma yapılırken hem insanlar hem de eşyalar ya da hayvanlar kullanılabilir. Yani canlı ya da cansız tüm varlıkları karşılaştırma cümlelerinde kullanmak mümkün. Böylece en az 2 tane olmak üzere ikiden daha fazla unsuru ele alabilir ve karşılaştırma yapabiliriz.

Karşılaştırma cümleleri kısa olabilir ya da uzun olabilir. Bu fark etmeden önemli olan en az 2 tane durumun ya da kavramın bir arada olmasıdır. Şimdi yukarıdaki sözcükleri ve karşılaştırma örneklerini inceleyerek, kendiniz de bazı örnekler yapabilir ve karşılaştırma cümleleri kurabilirsiniz.